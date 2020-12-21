Москва и Минск снизят цену телефонных разговоров

В следующем году граждане России и Беларуси будут меньше платить за телефонные разговоры - процедуры по отмене роуминга в Союзном государстве близки к завершению. О такой перспективе заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе сессии Парламентского собрания союза двух стран. Участники заседания подчеркнули, что в условиях давления со стороны Запада роль Союзного государства возросла.

"В этом непростом году необходимость развития союзной интеграции, углубления сотрудничества в интересах наших братских народов доказала сама жизнь, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Появились новые вызовы: коронавирусная инфекция, проблемы в экономике". В нынешней ситуации необходимо сделать все возможное для защиты людей, продолжил спикер Госдумы. Он напомнил, что граждане Союзного государства имеют равные права в области медицинского обслуживания. Не случайно именно Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса. Сейчас прорабатывается вопрос об организации ее производства на территории республики, отметил Володин.

Еще одной угрозой, с которой пришлось столкнуться в этом году, спикер назвал попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси после президентских выборов. "Мы считаем недопустимым, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Беларуси, финансируют деятелей оппозиции, пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике", - заявил о позиции России Володин. Решать все вопросы внутри государства должен его народ, уверен спикер Госдумы.

Со словами Володина согласился председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко. По его словам, "вирус вседозволенности" отдельных иностранных государств стал не менее разрушительным по своим масштабам и последствиям, чем коронавирус. Именно против Союза, по его оценке, направлены многочисленные попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в республике. "Цель очевидна: оторвать Беларусь от России", - уточнил белорусский спикер. Как убежден Андрейченко, противостоять этому Россия и Беларусь могут только вместе, принимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала. В этой ситуации Союзное государство в очередной раз показывает свою особую значимость, подчеркнул он.

Так что Россия и Беларусь продолжат меры по усилению интеграции. С этой целью парламентарии одобрили новый бюджет Союзного государства на следующий год. Доходы составят 4,7 миллиарда российских рублей, ожидается небольшой профицит 47,5 млн рублей. Основные средства бюджета будут направлены на финансирование программ для развития сельского хозяйства и защиты информационных ресурсов. Последнее особенно актуально в условиях нарастающих внешних вызовов и угроз, заявил Володин.

Именно Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса

Будут ближе народы двух стран и в сфере связи - завершается работа по отмене роуминга на территории Союзного государства. С 1 ноября белорусские и российские операторы связи в тестовом режиме запустили работу по новой системе тарификации, сокращающей стоимость звонков. "Рассчитываем, что в следующем году наши граждане будут платить меньше за телефонные разговоры на территории Союзного государства", - отметил Володин.