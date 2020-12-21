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21.12.2020 14:33
Рубрика: Общество

Мурашко призвал россиян не рисковать здоровьем

Текст: Елена Манукиян
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан не испытывать систему здравоохранения страны на прочность во время новогодних праздников. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник, 21 декабря.

"Впереди новогодние праздники, и важно помнить, что мы все-таки находимся в условиях пандемии, и соблюдать меры профилактики. Не рискуйте собственным здоровьем, не пытайтесь испробовать систему на прочность", - сказал он.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мурашко подчеркнул, что сегодня система здравоохранения работает с колоссальной нагрузкой. В праздники медработники также будут на посту.

В рамках интервью министр отметил, что сегодня некоторые регионы сталкиваются с нехваткой препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. Однако он пояснил, что это может быть связано с тем, что средства региону были выделены, но препараты доставить вовремя не успели.

"По доставке препаратов нужно двигаться быстрее", - сказал он, подчеркнув, что контракты все заключены, но развести лекарства еще везде не успели.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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