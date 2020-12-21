Мурашко: Снижение заболеваемости коронавирусом ожидается к весне

Запланированные объемы вакцинации от коронавируса помогут снизить заболеваемость COVID-19 уже к весне, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 21 декабря.

"Те лекарства и вакцины, которые у нас сегодня есть, и те объемы вакцинации, которые мы запланировали, позволяют надеяться, что в весенний период мы сможем снизить заболеваемость коронавирусом и добиться стабилизации ситуации в целом", - сказал он.

Однако министр подчеркнул, что терять бдительность ни в коем случае нельзя. По его словам, у людей может появиться ложная успокоенность в связи с тем, что появилась вакцина, которая помогает и обеспечивает защиту.

"Важно помнить, что для формирования защитных свойства организма требуется время. Так, иммунитет после прививки "Спутник V" полностью создается на 42 день, а с вакциной ЭпиВакКорона (центра "Вектор") - на 30 дней с момента введения первой инъекции", - сообщил министр, подчеркнув, что пока иммунитет не сформирован, людям не следует забывать, что риски заражения существуют.

Он также напомнил, что вакцинация добровольная. А то, когда мы вернемся к обычной жизни без коронавируса, напрямую зависит от скорости формирования популяционного иммунитета.