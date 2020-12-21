На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Один из самых больших и активных вулканов на Гавайских островах - Килауэа - начал извергаться. Об этом проинформировали в Геологической службе США.

Как отмечается на странице ведомства в социальной сети Twitter, извержение началось около 21:30 по местному времени. В связи с этим был объявлен красный уровень угрозы. Местные службы следят за происходящим, в первую очередь за выбросами, поскольку пока неизвестно, содержит ли пепел шлейф, исходящий из жерла вулкана, или просто водяной пар. Белый цвет свидетельствует в пользу второго. Тем не менее местных жителей уже предупредили о возможности выпадения пепла.

Стоит отметить, что Килауэа просыпался в начале мая 2018 года. Тогда извержение длилось несколько месяцев. Потоки лавы почти полностью уничтожили городок Леилани-Эстейтс, все 10 тысяч жителей были эвакуированы. В общей сложности от разных проявлений активности вулкана пострадали 24 человека, а общий уровень экономического ущерба составил примерно 800 миллионов долларов.

В конце ноября 2020 года в этом районе увеличилась часто землетрясений. Если обычно фиксируется менее 180 толчков в неделю, то в последе время отмечалось свыше 480, пусть и небольшой магнитуды.