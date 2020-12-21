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Рубрика: Общество

Названа безвредная доза алкоголя в новогоднюю ночь

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В новогоднюю ночь можно позволить себе один-два бокала шампанского. В таком количестве напиток принесет пользу, а не вред организму. Свои советы дали эксперты.

Фото: REUTERS
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"В малых дозах игристое вино расслабляет, заряжает энергией, поднимает настроение. Но если человек не сможет ограничиться парой бокалов, то он должен быть готов к тому, что положительная составляющая напитка перейдет во вред", - цитирует РИА Новости научного сотрудника ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата фармацевтических наук Анну Кошечкину.

Стоит помнить, что шампанское из-за углекислого газа, ускоряющего процесс опьянения, быстрее других напитков "ударяет в голову". Поэтому людям с хроническими заболеваниями, индивидуальной непереносимостью напитка, будущим мамам он противопоказан вовсе. В этом случае эксперты предлагают заменить шампанское лимонадом или газированной водой с яблочным соком.

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