Названы частые ошибки на экзамене по русскому

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал материалы для самостоятельной подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам.

Какие конкретные советы даются выпускникам? Возьмем, к примеру, самый массовый предмет ЕГЭ - русский язык. Здесь разбираются самые частые ошибки, над которыми стоит поработать. Например, ошибки в сочинении, связанные с употреблением глаголов, глагольных форм, наречий, частиц:

1) в образовании личных форм глаголов: "Им двигает чувство сострадания" (норма: движет); 2) неправильное образование временных форм глаголов: "Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно" (следует: ...даст.., научит... или ...дает..., учит...); 3) ошибки в образовании действительных и страдательных причастий: "Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста" (следует: стекавшие); 4) при образовании деепричастий: "Вышев на сцену, певцы поклонились" (норма: выйдя); 5) неправильное употребление наречий: "Автор тута был не прав" (норма: тут); 6) ошибки, связанные с употреблением частиц: "Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника".