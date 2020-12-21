Названы худшие игры 2020 года

Сайт-агрегатор рецензий Metacritic опубликовал топ-10 игр с самыми худшими оценками от прессы за 2020 год. В рейтинг попали только те проекты, которые получили не менее семи отзывов.

Если игра выходила на нескольких платформах, выбиралась наиболее худшая версия.

Сам список выглядит следующим образом:

10. The Elder Scrolls: Blades (Switch), 42 балла

9. GleamLight (Switch), 42 балла

8. Street Power Soccer (PS4), 41 балл

7. Tamarin (PS4), 40 баллов

6. Remothered: Broken Porcelain (PC), 39 баллов

5. Arc of Alchemist (Switch), 36 баллов

4. Fast & Furious Crossroads (PC), 34 балла

3. Dawn of Fear (PS4), 33 балла

2. XIII Remake (Xbox One), 32 балла

1. Tiny Racer (Switch), 29 баллов