Названы худшие игры 2020 года

Фото: Богдан Бобров/РГ
Сайт-агрегатор рецензий Metacritic опубликовал топ-10 игр с самыми худшими оценками от прессы за 2020 год. В рейтинг попали только те проекты, которые получили не менее семи отзывов.
Если игра выходила на нескольких платформах, выбиралась наиболее худшая версия.
Сам список выглядит следующим образом:
10. The Elder Scrolls: Blades (Switch), 42 балла
9. GleamLight (Switch), 42 балла
8. Street Power Soccer (PS4), 41 балл
7. Tamarin (PS4), 40 баллов
6. Remothered: Broken Porcelain (PC), 39 баллов
5. Arc of Alchemist (Switch), 36 баллов
4. Fast & Furious Crossroads (PC), 34 балла
3. Dawn of Fear (PS4), 33 балла
2. XIII Remake (Xbox One), 32 балла
1. Tiny Racer (Switch), 29 баллов