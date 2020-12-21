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Рубрика: В мире

"Необходимые" работники попали во вторую волну вакцинации в США

Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Необходимые" работники, а также лица старше 75 лет войдут во вторую волну вакцинации от коронавируса в Соединенных Штатах. Об этом говорится в решении экспертного совета Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC).

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Уточняется, что в категорию "необходимых работников, находящихся на переднем крае" входят сотрудники экстренных служб, транспорта, пищевой индустрии, супермаркетов, а также почтовые работники и учителя, пишет РИА Новости. Известно уже, что в третью категорию войдут около 200 миллионов граждан из более чем 330-миллионного населения США.

Напомним, 11 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компаний Pfizer и BioNTech о регистрации вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Первыми начали вакцинировать медработников, пациентов домов престарелых и представителей небольшой группы высшего руководства страны и членов конгресса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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