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Неожиданный кроссовер: Леонид Якубович в игре Super Mario Bros.

Текст:   Богдан Бобров
21.12.2020,  
13:18
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Автор YouTube-канала animaction decks продолжил серию сатирических роликов с участием пискелизированной версии Леонида Якубовича.

В этот раз он поместил известного телеведущего в мир классической игры Super Mario Bros.

"Что будет, если совместить Поле Чудес и Супер Марио? А вот что! Отважный Супер Якубович отправляется в сказочные миры на поиски принцессы, которую похитило злое Полечудовище", - подписал свое видео аниматор.

Ранее на YouTube-канале проекта выходили видео, в которых бойцы файтинга Mortal Kombat сражались с коронавирусом.

игры
Фото: pixabay.com
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