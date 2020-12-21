Неожиданный кроссовер: Леонид Якубович в игре Super Mario Bros.

Автор YouTube-канала animaction decks продолжил серию сатирических роликов с участием пискелизированной версии Леонида Якубовича.

В этот раз он поместил известного телеведущего в мир классической игры Super Mario Bros.

"Что будет, если совместить Поле Чудес и Супер Марио? А вот что! Отважный Супер Якубович отправляется в сказочные миры на поиски принцессы, которую похитило злое Полечудовище", - подписал свое видео аниматор.

Ранее на YouTube-канале проекта выходили видео, в которых бойцы файтинга Mortal Kombat сражались с коронавирусом.