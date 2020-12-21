Новак: Новости о новых локдаунах в Европе влияют на нефтяные цены

Новости о новых локдаунах в Великобритании и других европейских странах сильно влияют на нефтяные цены, сказал вице-премьер Александр Новак на сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор".

По его словам, предсказать в начале этого года, как будет развиваться ситуация с коронавирусом было невозможно. Поэтому многие прогнозы, сделанные в первой половине года, сейчас приходится корректировать. "Восстановление нефтяного рынка может затянуться на 2-3 года. Мировой спрос на нефть по-прежнему на 6-7 млн баррелей в сутки ниже докризисного", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что газовый рынок пострадал от пандемии меньше и, соответственно, будет восстанавливаться более быстрыми темпами.

Также вице-премьер отметил, что, несмотря на рост значения возобновляемых источников энергии, в ближайшие десятилетия доля углеводородов в мировом энергобалансе снизится только на 15%, с сегодняшних 85 до 70%.