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21.12.2020 18:51
Рубрика: Экономика

Новак: Восстановление нефтяного рынка может затянуться на 2-3 года

Текст: Сергей Тихонов
России в ближайшие десятилетия необходимо сосредоточиться на монетизации существующих энергоресурсов, сказал вице-премьер Александр Новак на сессии проекта "Россия и мир: профессиональный разговор".
Александр Новак. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Александр Новак. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Александр Новак. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Он отметил, что, несмотря на рост значения возобновляемых источников энергии, в обозримом будущем доля углеводородов в мировом энергобалансе снизится только на 15%, с сегодняшних 85 до 70%. Поэтому для России, учитывая богатства ее недр, освоение и разработка традиционных энергоресурсов по-прежнему остается приоритетной задачей развития экономики.

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Сказанное совсем не означает, что наша страна не будет двигаться в сторону "чистой" энергетики. Уже сейчас российские нефтегазовые компании вносят свой вклад в снижение выбросов парниковых газов. "К 2030 году выбросы CO2 в России должен сократиться на 70% от показателя 1990 года. В перспективных планах наших компаний переход на полностью безуглеродный след", сказал вице-премьер.

Оценивая сложившуюся сейчас ситуацию на мировом рынке, Новак подчеркнул, что углеводороды останутся ведущим источником энергии для большинства стран, особенно развивающихся, благодаря своей доступности и низкой цене. И такое положение вещей сохранится в обозримом будущем, несмотря на негативное влияние на отрасль пандемии Covid-19. По словам вице-премьера, предсказать в начале этого года, как будет развиваться ситуация с коронавирусом было невозможно. Поэтому многие прогнозы, сделанные ранее, сейчас приходится корректировать. Например, новости о повторных локдаунах в европейских странах из-за нового штамма коронавируса в Великобритании, вызвали очередную коррекцию нефтяных цен.

"Восстановление нефтяного рынка может затянуться на 2-3 года. Мировой спрос на нефть вырос после падения на 15-17 млн баррелей в сутки, но, тем не менее, по-прежнему на 6-7 млн баррелей в сутки ниже докризисного", - сказал Новак. Он также отметил, что процесс снижения производства нефти в рамках ОПЕК+ не бесконечный, но и после восстановления рынка страны продолжат обмениваться информацией и мониторить его состояние.

В отношении газового рынка, вице- премьер подчеркнул, что тот пострадал от пандемии меньше нефтяного и, соответственно, будет восстанавливаться более быстрыми темпами. Возможно, это произойдет уже в 2021 году, сказал Новак.

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Говоря о перспективах развития отечественного ТЭК и курса на "чистую энергетику", вице-премьер отметил, что Россия может стать одним из мировых лидеров по объемам поставок водородов, а также технологий для водородной энергетики. Речь идет о создании технологий производства водорода, его хранения и транспортировки, а также использованием в промышленности, энергетике и на транспорте. "У нас этими направлениями занимаются несколько десятков компаний, работающих не только в секторе энергетики, но и в секторе промышленности", - подчеркнул Новак. По его словам, рассматриваются разные возможности, от производства водорода из природного газа - голубого водорода, до его получения методом электролиза с использованием энергии из возобновляемых источников.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Цена на нефть

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