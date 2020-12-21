Нужна ли итоговая контрольная по истории

Эксперты обсуждают введение обязательной итоговой контрольной работы по истории России, которая может стать допуском к ЕГЭ и ОГЭ. Такое предложение содержится в концепции преподавания учебного курса "История России", утвержденной Минпросвещения России. Как пояснили в ведомстве, концепция - это рамочный плановый документ, задающий основные направления развития предметной области.

- Конкретные процедуры итоговой аттестации регламентируются нормативными актами. В настоящее время контрольная работа по истории в них не содержится и не применяется как обязательное условие допуска к аттестации, - рассказали в министерстве. - Подобные проекты обсуждаются в экспертной среде. Однако никаких изменений в нынешнем учебном году не планируется.

Напомним, сегодня историю как предмет по выбору на ЕГЭ сдает примерно каждый пятый выпускник. Это ребята, которые связывают свою жизнь с гуманитарными науками, готовятся поступать в вуз. И даже среди самых подготовленных учеников примерно 10 процентов недотягивают до минимального балла. Одна из самых распространенных и показательных ошибок: в битве на Калке сражался... Александр Невский.

- Много лет активно обсуждалась идея сделать ЕГЭ по истории обязательным, - говорит учитель истории и обществознания, руководитель педагогической мастерской ЧГПУ, "Учитель года России-2018" Алихан Динаев. - И сейчас, похоже, принято компромиссное решение - сделать своеобразный полуЕГЭ по истории обязательным по аналогии с итоговым сочинением по русскому языку. В целом я против любых новых обязательных экзаменов и контрольных для выпускников. Прекрасно знаю, насколько сильно они перегружены. У меня, допустим, возник ряд вопросов. Будут ли освобождены от этой контрольной те ребята, которые выбрали историю для сдачи ЕГЭ? Не превратится ли эта контрольная в формальность, чем, по сути, стало итоговое сочинение, которое сдают с первого раза больше 98% 11-классников?