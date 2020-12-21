Он еще жив. Старый смартфон Samsung получил Android 11

Выпущенный в феврале 2011 года некогда флагманский смартфон Samsung Galaxy S2 давным-давно не поддерживается компанией, однако энтузиасты не сдаются и создают для него альтернативные Android-прошивки.

Как пишет XDA Devepolers, специальная сборка Lineage OS 18.1 обеспечивает работоспособность ключевых компонентов устройства - экрана, модуля Wi-Fi, звуковой системы, камер.

В то же время ряд модулей включить пока не удалось - например, FM-радиоприемник и GPS в смартфоне не работают. Возможно, это будет исправлено в будущем.