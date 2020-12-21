У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Он еще жив. Старый смартфон Samsung получил Android 11

Текст:   Антон Благовещенский
21.12.2020,  
18:27
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Выпущенный в феврале 2011 года некогда флагманский смартфон Samsung Galaxy S2 давным-давно не поддерживается компанией, однако энтузиасты не сдаются и создают для него альтернативные Android-прошивки.

Как пишет XDA Devepolers, специальная сборка Lineage OS 18.1 обеспечивает работоспособность ключевых компонентов устройства - экрана, модуля Wi-Fi, звуковой системы, камер.

Специалисты назвали лучший смартфон в России

В то же время ряд модулей включить пока не удалось - например, FM-радиоприемник и GPS в смартфоне не работают. Возможно, это будет исправлено в будущем.

смартфоны
Фото: Скриншот YouTube
Неожиданный кроссовер: Леонид Якубович в игре Super Mario Bros. 13:18
Samsung не будет "убивать" популярные смартфоны 17.12.2020
Стало известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy A72 5G 17.12.2020
Samsung
Фото: CD Projekt RED
В Cyberpunk 2077 выявлена критическая ошибка, ломающая всю игру 10:30
Новый хит. В Россию пришел достойный смартфон Samsung за 12 тысяч рублей 15.12.2020
Смартфоны Samsung начали получать большое обновление. Список моделей 10.12.2020
Android
Фото: CD Projekt RED
Для Cyberpunk 2077 вышел новый патч. Геймеры смеются над CD Projekt RED 19.12.2020
Названы смартфоны, которые получат четыре года обновлений Android 17.12.2020
Android-устройствам грозит серьезная опасность 16.12.2020