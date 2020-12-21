Онкослужба выдержала тяжелое испытание в период пандемии

В России из-за коронавируса не закрылось ни одного онкодиспансера, не отменилось ни одной сложной операции, заявил журналистам главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

"Можно сказать, что онкослужба выдержала это тяжелое испытание", - сказал он на пресс-конференции в международном информационном агентстве "Россия Сегодня" в понедельник, 21 декабря.

Каприн пояснил, что откладывать онкологические операции в большинстве случаев нельзя, поскольку позже заболевание может перейти на следующую стадию, когда человеку будет сложнее помочь. По его словам, не все целевые показатели достигнуты в этом году: например, из-за отмены диспансеризации меньше проведено ранней диагностики. Зато увеличилось число пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, у которых отсутствуют рецидивы рака. В числе главных достижений уходящего года врач назвал доступность лучевой диагностики и генетических исследований, а также то, что сегодня всё больше практикуется индивидуальный подход в лечении онкологических больных, когда для каждого разрабатывается своя программа терапии.

Он рассказал, что сегодня в регионах работают 230 амбулаторных центров онкологической помощи (ЦАОП), а к 2024 году их количество вырастет до 420. Уже сегодня они помогли сделать онкологическую помощь доступнее, потому что у людей появилась возможность обследоваться рядом с домом. При этом специалисты в таких центрах участвуют в телемедицинских консилиумах, и всегда могут получить консультацию по постановке диагноза у онкологов из Москвы, например.

Дальнейшее создание амбулаторных центров онкологической помощи будет способствовать выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии, а значит - и снижению смертности от рака, поскольку именно на ранней стадии большинство раковых заболеваний излечимы, считает Каприн. Однако, отмечает, что нельзя результаты ждать моментально.

"Сначала мы увеличим выявляемость в целом, в том числе - запущенных случаев. Но если не прерывать скрининговые программы, в дальнейшем число неизлечимых раковых больных можно будет существенно снизить", - говорит он.

Главный онколог также подчеркнул, что сегодня российские ученые работают над вакциной от рака.

"Да, в стране ведутся такие работы, онковакцину готовят в центре им. М.П. Чумакова", - сказал он. При этом проведение ее клинических испытаний запланировано в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. По его словам, онковакцина сможет защитить от тех видов рака, у которых вирусная природа. Предполагается, что некоторые виды онкологии вызывают именно вирусы.

Ученые предполагают, что сразу два из них в одном организме не живут: один обязательно уничтожает другой. Так, например, в институте раковых исследований в Лондоне для борьбы с раком применили вирус герпеса. И эта методика оказалась эффективной на ранних стадиях заболевания.