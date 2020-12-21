Ориентир-2020: Какие тренды утвердились на первичном рынке недвижимости во время пандемии

2020 год стал серьезным вызовом для России и глобальной экономики в целом. Коронавирус проверил на прочность многие сферы бизнеса, наибольший удар приняли авиаперевозки, туристический бизнес, непродовольственный ритейл и сфера развлечений. Не обошел стороной кризис и строительную отрасль.

Весной, во время первой волны пандемии, в ряде регионов, где эпидемиологическая ситуация была особенно сложной, были приостановлены стройки, девелоперам пришлось адаптироваться к новым реалиям рынка.

Однако системные меры государственной поддержки в виде льготной ипотеки под 6,5%, субсидирования процентной ставки для застройщиков и мягкой кредитно-денежной политики Центробанка стабилизировали темпы строительства, увеличили приток покупателей и вывели отрасль в число лидеров по динамике роста в уходящем 2020 году.

Благодаря принятым мерам только в октябре этого года введено 6,7 млн кв. м жилья, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют данные Росстата. Всего же за 10 месяцев построено 52 млн кв. м жилой недвижимости, и, как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на данный момент ввод жилых домов в эксплуатацию сократился всего на 1,1% по сравнению с прошлогодним показателем.

Особенным этот год выдался и для одной из крупнейших строительных компаний России - ГК ФСК . Основанная в 2005 году компания уже закрепила за собой репутацию надежного и социально ответственного девелопера, способного проектировать и строить объекты любого уровня сложности. В этом году, отмечая свое 15-летие, корпорация также заявила о себе, как о крупном игроке, реализующем не только жилье класса комфорт, но и объекты бизнес-класса.

В этом сегменте компания представила сразу три новых проекта - ЖК "Архитектор", ЖК "Режиссер" и ЖК "SydneyCity". Все они отвечают основным трендам, укрепившимся на рынке во время пандемии.

1.Высота в экосистеме города

ЖК Сидней Сити Фото: фото предоставлено ГК ФСК

Сейчас все больше говорят о том, что высотные города более экологичны по сравнению с низкими. По статистике, Гонконг в три раза экологичнее Берлина и в 6 раз - Цюриха. При этом оптимально, когда обеспечиваемость квадратными метрами повышается не единым способом, а гибко, оставляя покупателю выбор двигаться по вертикали и горизонтали города в зависимости от меняющихся потребностей и возможностей.

КГ ФСК в своих проектах сочетает дома разной высотности для разнообразия городской среды: например, люди "высокого полета" могут жить на 48-м этаже ЖК "Режиссер" с видом на ВДНХ из панорамных окон, а любители уютной высоты - наслаждаться речными пейзажами с 6 этажа ЖК "SydneyCity".

Кстати, возникшая в этом году необходимость проводить много времени дома привела к повышенному спросу на дома в зеленых районах столицы. Наличие в шаговой доступности парка или сквера для прогулок стало важным критерием выбора жилья.Например, окруженный Воронцовским парком и Юго-Западным лесопарком ЖК "Архитектор" удовлетворяет спрос на экологичную жизнь в "зеленом" пространстве, не отказываясь при этом от доступности городской инфраструктуры.

2.От метров к концепции

Если раньше застройщики продавали квадратные метры, то теперь они начинают искать добавленную стоимость, и пандемия окончательно утвердила эту тенденцию. Покупатели ждут от нового жилья оригинальные архитектурные решения, современные материалы и продуманные планировки. Выигрывают те девелоперы, которым удается превратить жилье из товара в услугу с максимально долгим жизненным циклом.

Оригинальным стало решение проектировщиков "Архитектора" - комплекс интересен стилистикой, вдохновленной работами нидерландского художника Эшера. Сложная геометрия и игра линий сделали фасад здания динамичным, многомерным. При создании "SydneyCity" архитекторы пошли еще дальше - взяв за пример австралийский город-мечту, они спроектировали первый в столице жилой квартал в концепции well-being с фокусом на физическом, экологическом, интеллектуальном, эмоциональном и социальном благополучии жителей. Добиться этого, в частности, планируется за счет повышенной шумоизоляции, панорамных окон для максимального проникновения света и нетривиальной отделки фасадов в теплых тонах со светоотражающими панелями, призванными восполнить дефицит солнца и поднять настроение даже в плохую московскую погоду.

3.Комфортная жизнь "под ключ"

Еще один тренд, который формировался последние годы, но окончательно укрепился именно в 2020-м - готовые авторские планировки с максимальной эргономикой помещений. Зачем тратить годы жизни на реализацию амбициозного дизайнерского проекта, если можно поселиться в оформленной профессионалами квартире уже сейчас?

Более того, уже на этапе строительства застройщики предлагают дополнительные полезные опции, которые клиенту сложнее и затратнее устанавливать самому. Например, ГК ФСК предлагает жильцам установку системы "умная квартира" для управления климатом и контроля режима охраны. А в "SydneyCity", кроме того, предусмотрена очистка воздуха сразу по семи показателям и фильтрация воды до уровня питьевой.

4.Больше чем квартира

ЖК "Архитектор" Фото: фото предоставлено ГК ФСК

Помимо просторных, грамотно спланированных квартир, жителям сегодня критически нужна инфраструктура. Если до пандемии они проводили большую часть свободного времени в центре города, то теперь хотят получить аналогичный набор сервисов в рамках жилого комплекса. Школы и детские сады на территории ЖК, амбулатории и игровые площадки, рестораны и кафе - теперь все это не просто приятные бонусы, а скорее необходимость для комфортной жизни и социализации. Внес свои коррективы также переход на "удаленку" - наличие коворкингов и мини-переговорных для деловых встреч, как например в "Режиссере" от ГК ФСК, помогают не только поддержать продуктивность работы, но и сохранить благоприятный климат в семье.

5.Цифровизация предложения

Особенно остро необходимость адаптироваться к цифровой трансформации встала перед девелоперами во время режима самоизоляции. Жесткий весенний локдаун заставил продавцов в считанные дни внедрять каналы дистанционных продаж. В результате доля онлайн-продаж, как минимум в столичном регионе, выросла практически во всех новостройках.

Многие девелоперы уже давно добавляют на сайт 3D-модели жилого комплекса, сейчас же особенно популярным стало использование VR и AR, чтобы покупатель мог своими глазами увидеть размеры и планировку квартиры, даже если дом еще не достроен. В последнее время все больше застройщиков также внедряют мобильные приложения, в которых пользователи могут забронировать объект, наблюдать за ходом строительства. Есть такая опция и у ГК ФСК. Более того, ощутив спрос на цифровизацию, компания решила пойти дальше и впервые на рынке провела презентацию ЖК "SydneyCity" в digital-формате по примеру крупнейших мировых компаний.

Кстати, следуя этим принципам, ГК ФСК возводит не только дома бизнес-класса, но и класса комфорт, развивая его под брендом "ДСК-1". Последний проект - ЖК "Первый Лермонтовский" - помимо упомянутых тенденций, поддерживает еще один тренд - на дворы без машин. Эта концепция начала появляться в объектах бизнес-класс еще в 2010-м, но теперь она стала обязательной и для качественных проектов в массовом сегменте. Пространство двора должно быть зеленым и безопасным для пешеходов, для машин же реализуются специальные паркинги под корпусами, к которым можно спуститься на лифте прямо из квартиры.

2020 год стал настоящим вызовом для застройщиков, показав на практике, кто смог применить гибкую политику, превратив трудности в трамплин для развития, а кто сошел с дистанции. По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, с января на территории всей страны введено более 61 млн кв. м жилья. ГК ФСК сумела запустить проекты общей площадью почти 1,5 млн кв. м, завершая уходящий год и переходя в следующий одним из уверенных лидеров строительной области.