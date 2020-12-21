Парламентарии РФ и Беларуси оценят соблюдение прав человека в Европе

Парламентское собрание Союза РФ и Беларуси проанализирует, как соблюдаются права человека в Европе и как относятся к митингующим. Такое поручение дал председатель Госдумы, глава собрания Вячеслав Володин.

Доклад на эту тему подготовит комиссия Парламентского собрания по вопросам внешней политики.

- Мы с вами неотъемлемая часть Европы, европейской культуры, демократии, - сказал Володин в ходе 59-й сессии собрания. - Нас очень многое связывает, нам небезразлично, что происходит в европейских странах.

Он предложил проанализировать, "как соблюдаются права человека в странах Европы, как на территории европейских государств относятся к митингующим, как проходят выборы".

- Нашей комиссии по вопросам внешней политики было бы правильно изучить происходящее и сделать доклад о защите прав человека в европейских странах, - отметил Володин, предложив запланировать мероприятие по этому вопросу с участием экспертов.

Участники заседания поддержали предложение российского спикера.

Ранее Володин заявил, что российские парламентарии считают недопустимым, что иностранные государства открыто финансируют оппозицию и пытаются подорвать общественно-политическую обстановку в Беларуси.