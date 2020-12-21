Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2021 год

Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России приняли бюджет Союзного государства на 2021 год. Он сформирован с профицитом в сумме 47,5 млн российских рублей.

Финансовый документ прошел обсуждения во всех профильных комиссиях и был представлен на 59-й сессии Парламентского собрания. Доходы бюджета составят 4,7 миллиарда рублей.

- Основные средства бюджета будут направлены на финансирование девяти программ и 26 мероприятий в таких сферах, как развитие сельского хозяйства, защита информационных ресурсов - особенно это актуально в условиях нарастающих внешних вызовов и угроз, - заявил председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Бюджет Союзного государства как на ваш взгляд, большой или маленький? Он ровно такой, какие наши предложения", - подчеркнул он. Глава нижней палаты парламента РФ призвал "не откладывая эту работу в долгий ящик, проанализировать", что можно сделать в рамках увеличения бюджета, "какие работы, мероприятия правильно было бы на будущий год запланировать".

Доходы бюджета формируются за счет ежегодных отчислений из бюджетов России и Беларуси.