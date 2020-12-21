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21.12.2020 10:18
Рубрика: Культура

"Перевал Дятлова", "Чики" и "Псих" названы лучшими сериалами года

Текст: Сусанна Альперина
По сложившейся традиции последних лет российские критики, по предложению сайта Кино-Театр.Ру назвали лучшие сериалы 2020 года. В тройке лидеров - "Перевал Дятлова", "Чики" и "Псих". Рейтинг выходит сейчас, но еще не вышел российский сериал "Пассажиры", которого многие ждут - он появится на этой неделе. Не появились все серии второго сезона "Обычной женщины". Тем не менее, можно уже составить списки, в соответствие с рекомендациями критиков, что смотреть на новогодние праздники, да и вообще, что смотреть.

Сайта Кино-Театр.Ру сообщил, что в его опросе приняли участие 20 экспертов (10 женщин и 10 мужчин), сотрудничающих с изданиями Time out, "КиноПоиск", "КиноРепортер", "Кино-Театр.Ру", "Российская газета", Газета.Ru, "Вокруг ТВ", "Сноб", Meduza, "Телескоп", "Ведомости", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "ПрофиСинема", "Независимая газета", "Бюллетень кинопрокатчика" и другими СМИ.

Фото: "Вольга"
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Каждый назвал тройки своих фаворитов, выбранные из 152 сериалов, которые вышли на экраны телеканалов и стриминговых сервисов в 2020 году. В общий список попали 22 проекта.

"По результатам голосования два 8-серийных проекта - "Чики" и "Перевал Дятлова" - набрали одинаковое количество баллов - по 24. В случае равной средневзвешенной оценки по регламенту конкурса победа присуждается по олимпийской системе. Хотя у сериала "Чики" на два упоминания больше (11 критиков из 20 упомянули этот сериал в тройке лучших, а "Перевал Дятлова" отметило 9 человек), у "Перевала Дятлова" - двукратный перевес первых мест (у него 6 "золотых медалей" и 3 серебряных, у "Чик" - 3 первых места, 7 вторых, 1 третье)", - пояснили представители сайта критерии оценки. И объявили, что лучшим сериалом 2020 года, по мнению критиков, стал проект ТНТ и Premier "Перевал Дятлова", режиссеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев. Второе место у сериала "Чики" Эдуарда Оганесяна (more.tv).

На третьей строчке - телесериал Федора Бондарчука и интернет-сервиса more.tv "Псих". У него 6 упоминаний и 15 баллов (3 первых и 3 вторых места). Четвертую позицию занимает телесериал Ильи Аксенова "Мир! Дружба! Жвачка!", вышедший на платформе Premier, у него 4 упоминания и 7 взвешенных баллов (1 первое, 1 второе и 2 третьих мест). Замыкает пятерку лучших проект "257 причин, чтобы жить" видеосервиса START.

Полный рейтинг проектов по итогам голосования критиков

1 "Перевал Дятлова" (ТНТ, Premier),

2 "Чики" (more.tv)

3 "Псих" (more.tv)

4 "Мир! Дружба! Жвачка!" (Premier)

5 "257 причин, чтобы жить" (START)

6-8 "Игра на выживание" (ТНТ), "Мёртвые души" (ivi), "Колл-центр" (ТНТ, Premier)

9-11 #СидЯдома (Premier), "Чума!" (ivi), "Проект "Анна Николаевна" (Кинопоиск HD)

12 "Ольга", 4-й сезон (ТНТ)

13-16 "Родком" (СТС), "Последний министр" (Кинопоиск HD), "Беспринципные" (Кинопоиск HD), "Закрытый сезон" (more.tv, Wink)

17-22 "Триггер" (Первый канал), "Казанова" (Первый канал), "Зулейха открывает глаза" (Россия-1), "Иванько" (ТНТ), "Окаянные дни" (Premier), "Нежность" (ivi)

"В этом году многим критикам было трудно выбрать лишь три лучших сериала, так как количество качественных проектов, заслуживающих высокой оценки, было велико, несмотря на то, что год был сложный. Также мы видим, что проекты для стримингов не только полноценно вошли в наш рейтинг, но заняли в нем доминирующее положение. Мы будем с интересом наблюдать за этим процессом в следующем году, в том числе и на международной арене, и надеемся, что со временем онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы перестанут рассматривать друг друга как соперников и найдут взаимовыгодный формат сотрудничества, от которого только выиграет зритель", - подытожил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Если бы Просянов не сказал эти слова, их можно было бы произнести вместо него. Действительно, в 2020-м году сериальное движение сделало сильный рывок вперед. В связи с этим можно было бы предложить сайту Кино-Театр.Ру, как первопроходцу, в следующем году делать категории. Например, отдельно оценивать сериалы, которые вышли на сервисах и по ТВ. Или делить по жанрам: исторические сериалы, драмы, комедии и так далее. Тем не менее, в нашу сериальную эпоху то, что делает сайт, очень важно, потому что обозначаются векторы и тенденции.

Подробнее с рейтингом и мнениями критиков можно ознакомиться в разделе "Сериалы".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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