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Первый канал не будет закрывать программу Елены Малышевой

ТВ и сериалы
    21.12.2020, 12:26
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

На Первом канале отреагировали на слухи о закрытии популярного шоу теледоктора Елены Малышевой "Жить здорово!" Их опровергнув.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Напомним: ранее в соцсетях появилось сообщение - со ссылкой на генерального директора вещателя - о том, что передача "Жить здорово!" якобы в ближайшие месяцы закрывается.

Это не соответствует реальному положению вещей - заверили РИА Новости на Первом.

"С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью", - отметили в пресс-службе канала. Акцентируя, что "Жить здорово!" там "не закрывают, не планировали, а на заборе тоже написано".

Фото: предоставлено Продюсерским центром "ВГИК-Дебют"
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"Жить здорово!" стартовала на канале 16 августа 2010 года, имея обширный резонанс благодаря экстравагантной подаче некоторых моментов, а также богатому и удивительно зрелищному реквизиту.

Ранее стало известно, что "Дом 2" не закрывается, а переезжает с ТНТ на другой канал.

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