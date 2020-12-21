Первый канал не будет закрывать программу Елены Малышевой

На Первом канале отреагировали на слухи о закрытии популярного шоу теледоктора Елены Малышевой "Жить здорово!" Их опровергнув.

Напомним: ранее в соцсетях появилось сообщение - со ссылкой на генерального директора вещателя - о том, что передача "Жить здорово!" якобы в ближайшие месяцы закрывается.

Это не соответствует реальному положению вещей - заверили РИА Новости на Первом.

"С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью", - отметили в пресс-службе канала. Акцентируя, что "Жить здорово!" там "не закрывают, не планировали, а на заборе тоже написано".

"Жить здорово!" стартовала на канале 16 августа 2010 года, имея обширный резонанс благодаря экстравагантной подаче некоторых моментов, а также богатому и удивительно зрелищному реквизиту.

Ранее стало известно, что "Дом 2" не закрывается, а переезжает с ТНТ на другой канал.