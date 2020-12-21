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21.12.2020 13:21
Рубрика: Власть

Песков назвал гибридной войной санкции против "Северного потока-2"

Текст: Кира Латухина

Санкции против "Северного потока-2" можно считать разновидностью гибридной войны, и наилучшим ответом на это будет полная реализация проекта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Представитель Кремля согласился с мнением бизнесмена Олега Дерипаски, который в telegram-канале назвал санкции орудиями современной гибридной войны.

"Это действительно разновидность гибридной войны, это используется как гибридная война теми же Соединенными Штатами", - сказал Песков. "Санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - привел он пример.

Санкции - это рестрикции, легитимизированные с точки зрения международного права, они принимаются по решению Совбеза ООН, напомнил Песков. "То есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят нам те же американцы, вряд ли можно назвать санкциями, если придираться к букве закона", - уточнил он.

"Наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов России, которые находятся в русле финализации проекта "Северный поток-2", - заключил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Газопровод "Северный поток-2"

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