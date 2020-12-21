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21.12.2020 14:25
Рубрика: В мире

Певица Ариана Гранде объявила о помолвке

Текст: Диана Ковалева
Ариана Гранде. Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP Ариана Гранде. Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Ариана Гранде. Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Американская певица Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим бойфрендом Далтоном Гомесом. Соответствующий пост исполнительница разместила на своей страничке в Instagram.

Фото: instagram.com/ dkharbour
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"Навсегда и еще дольше", - подписала Гранде публикацию, в которой, помимо всего прочего, показала кольцо с бриллиантом и жемчугом, подаренное возлюбленным.

Наряду с множеством фанатов пару поздравила также мама исполнительницы, Джоан Гранде. "Я так рада приветствовать Далтона Гомеса в нашей семье!" - написала она в Twitter.

Напомним, что Ариана Гранде начала встречаться с Гомесом почти год назад, сейчас они вместе переживают карантин в доме в Лос-Анджелесе. Избранник певицы работает агентом по недвижимости в компании Aaron Kirman Group. Ранее Гранде также была помолвлена с актером Питом Дэвидсоном, однако в итоге помолвка была расторгнута.

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