Певица Ариана Гранде объявила о помолвке

Американская певица Ариана Гранде сообщила о помолвке со своим бойфрендом Далтоном Гомесом. Соответствующий пост исполнительница разместила на своей страничке в Instagram.

"Навсегда и еще дольше", - подписала Гранде публикацию, в которой, помимо всего прочего, показала кольцо с бриллиантом и жемчугом, подаренное возлюбленным.

Наряду с множеством фанатов пару поздравила также мама исполнительницы, Джоан Гранде. "Я так рада приветствовать Далтона Гомеса в нашей семье!" - написала она в Twitter.

Напомним, что Ариана Гранде начала встречаться с Гомесом почти год назад, сейчас они вместе переживают карантин в доме в Лос-Анджелесе. Избранник певицы работает агентом по недвижимости в компании Aaron Kirman Group. Ранее Гранде также была помолвлена с актером Питом Дэвидсоном, однако в итоге помолвка была расторгнута.