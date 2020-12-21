Питоны могут войти в рацион жителей Флориды

Мясо темного тигрового питона может появиться в меню жителей Флориды. Змеи обитают на юге американского штата, они неядовитые, но могут повлиять на популяцию других животных, так как не являются аборигенным видом для этой местности. Сейчас ученые выясняют, сколько ртути находится в организме питонов, безопасно ли их употреблять в пищу.

"Исследование началось недавно. Мы находимся на стадии сбора тканей", - рассказала телеканалу CNN Сьюзан Нил, представитель Комиссии по охране рыбных ресурсов и диких животных. Пока жителей Флориды призывают сообщать специальным ведомствам о змеях.