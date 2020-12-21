По итогам января-февраля еще 10% рестораторов могут уйти с рынка

По прогнозам российской Федерации рестораторов и Отельеров (ФРиО) по итогам января-февраля 2021 года рынок может лишиться еще 10% предпринимателей, занимающихся сейчас ресторанным бизнесом. Наибольшие шансы на выживание имеют молодежные форматы.

Как сообщил в ходе пресс-конференции президент ФРиО Игорь Бухаров, с момента начала пандемии под 40% заведений сменили своих владельцев. А снижение оборота составило 20%, что, по его словам, достаточно серьезный удар для бизнеса.

"Я думаю, что мы потеряем еще порядка 10% предпринимателей на нашем рынке, и потеряем именно тех, кто занимается гастрономией", - такой прогноз озвучил вице-президент ФРиО Сергей Миронов.

Он уточнил, что те, кто уже "разорились", это не обязательно означало закрытие ресторанов, чаще речь шла о смене владельцев. По его прогнозам, помимо пиццерий и суши-баров также сохранятся заведения, которые ориентированы на молодежный формат.

В качестве мер, способных поддержать отрасль, рестораторы называют немонетарные льготы в виде освобождения от налогов на ближайшие три года, а также помощь от системы образования в обеспечении квалифицированными кадрами, которые не придется переучивать при приеме на работу. А также отрасли помогли бы послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности.