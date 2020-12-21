Новости

Мишустин утвердил проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в $1 млрд 15:51
По итогам января-февраля еще 10% рестораторов могут уйти с рынка 15:45
Парламентарии РФ и Беларуси оценят соблюдение прав человека в Европе 15:43
Новак: Новости о новых локдаунах в Европе влияют на нефтяные цены 15:42
В Минске изучат возможность строительства второй АЭС 15:36
Старейшее кафе в мире оказалось на грани банкротства 15:29
В Петербурге клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за ночную вечеринку 15:28
В Сочи объявили дату открытия горнолыжного сезона 15:22
В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем 15:15
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию "Яхрома" 15:15
Гастроэнтеролог рассказал, о каких болезнях говорит урчание в животе 15:15
Путин призвал Вооруженные силы не почивать на лаврах 15:11
Виновник владимирского ДТП с 16 пострадавшими получил срок 15:09
В Беларуси вакцинация "Спутником V" начнется в январе 15:08
За игры подростков у костромского Вечного огня наказали продавщицу 15:00
В этом году ВКС получили пять модернизированных Ту-95МС 14:59
Собянин подписал закон о бюджете Москвы 14:52
Тедеско отстранен на три матча за поведение 14:48
Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса 14:47
Путин потребовал исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа 14:43
Шойгу рассказал об этапах поставки Су-57 в ВКС России 14:41
Путин заявил, что в будущем искусственный интеллект может определять исход боя 14:40
Замгубернатора Свердловской области стал вице-мэром Екатеринбурга 14:37
Директор школы отдала 52 тысяч рублей на подарки "комиссии из Москвы" 14:34
Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео The Beatles 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 15:45
Рубрика: Экономика

По итогам января-февраля еще 10% рестораторов могут уйти с рынка

Текст: Светлана Ментюкова

По прогнозам российской Федерации рестораторов и Отельеров (ФРиО) по итогам января-февраля 2021 года рынок может лишиться еще 10% предпринимателей, занимающихся сейчас ресторанным бизнесом. Наибольшие шансы на выживание имеют молодежные форматы.

Фото: Photoxpress
Рестораны, бары и кафе массово закрываются в центре Москвы

Как сообщил в ходе пресс-конференции президент ФРиО Игорь Бухаров, с момента начала пандемии под 40% заведений сменили своих владельцев. А снижение оборота составило 20%, что, по его словам, достаточно серьезный удар для бизнеса.

"Я думаю, что мы потеряем еще порядка 10% предпринимателей на нашем рынке, и потеряем именно тех, кто занимается гастрономией", - такой прогноз озвучил вице-президент ФРиО Сергей Миронов.

Он уточнил, что те, кто уже "разорились", это не обязательно означало закрытие ресторанов, чаще речь шла о смене владельцев. По его прогнозам, помимо пиццерий и суши-баров также сохранятся заведения, которые ориентированы на молодежный формат.

В качестве мер, способных поддержать отрасль, рестораторы называют немонетарные льготы в виде освобождения от налогов на ближайшие три года, а также помощь от системы образования в обеспечении квалифицированными кадрами, которые не придется переучивать при приеме на работу. А также отрасли помогли бы послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности.

Экономика Бизнес Малый бизнес

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса
Песков назвал гибридной войной санкции против "Северного потока-2"
Мурашко призвал россиян не рисковать здоровьем
В Совфеде оценили идею введения продуктовых карточек для малоимущих
Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего