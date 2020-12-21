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21.12.2020 22:03
Рубрика: Общество

Подготовка к 300-летию Российской академии наук начнется в 2021 году

Текст: Ирина Алпатова

Подготовка к празднованию 300-летия Российской академии наук, которое будет отмечаться в 2024 году, начнется уже в следующем году, рассказал вице-президент Дмитрий Чернышенко на совещании по подготовке к 300-летию РАН.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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План основных мероприятий утвержден правительством в ноябре этого года. В него вошли научно-образовательные, культурно-просветительские мероприятия и ремонтно-восстановительные работы. Юбилейные события стартуют в 2021 году.

"Мы планируем в регионах эстафету научно-практических конференций с участием представителей РАН, студентов, молодых ученых, бизнес-сообщества. И Всемирный научный форум в 2024 году станет кульминацией этих региональных дискуссий. Безусловно, важным разделом плана подготовки является обновление инфраструктуры Академии наук в преддверии юбилея", - рассказал Чернышенко.

В плане до 2024 года предусмотрены круглые столы, конференции, региональные фестивали науки, конкурсы, конгрессы, выставки, дни открытых дверей в научных организациях, а также мероприятия с участием российских ученых и соотечественников, проживающих за рубежом, международных ассоциаций русскоговорящих ученых и международных научных организаций.

В юбилейном году планируется провести Всемирный научно-образовательный форум "Наука - обществу и миру" в Санкт-Петербурге. Итоги празднования 300-летия Российской академии наук будут подведены на ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо".

Общество Наука Правительство Вице-премьеры Наука и образование РАН

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