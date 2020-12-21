Помощник президента рассказал о рабочих органах нового Госсовета

Помощник президента Игорь Левитин рассказал о рабочих органах обновленного Госсовета: появились 18 постоянных комиссий, предусмотрено создание рабочих групп, а в составе президиума будет лишь частичная ротация.

"Создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Те рабочие группы, которые у нас были в прошлом составе Госсовета, теперь они преобразованы в комиссии ", - сказал Левитин.

Он пояснил, что были созданы и две новые - комиссия по обеспечению согласованного взаимодействия органов публичной власти и комиссия по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Кроме того, будут работать комиссии по государственному и муниципальному управлению, здравоохранению, культуре, малому и среднему предпринимательству, молодежной политике, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, соцполитике, строительству, ЖКХ, городской среде, туризму и другим направлениям.

Комиссии будут действовать постоянно, пояснил секретарь Госсовета.

"Законом также предусматривается создание рабочих групп Госсовета, они могут быть как внутри постоянно действующих комиссий, так и могут создаваться на временной основе в период подготовки материалов к заседанию Госсовета и его президиума", - рассказал Левитин.

Помощник президента обратил внимание и на новшества в составе президиума. Если раньше туда входили на ротационной основе главы разный субъектов РФ, то теперь сменяться будет лишь часть из них.