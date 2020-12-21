Правительство подготовило проект закона об экотуризме

Путешествия по особо охраняемым природным территориям теперь будут регулироваться законом. Правительство подготовило комплект поправок в законы об основах туристической деятельности и об особо охраняемых природных территориях, сообщила вице-премьер правительства Виктория Абрамченко.

"Фактически экологический туризм вводится в правовое поле, создается законодательная основа для регулирования такой деятельности на особо охраняемых природных территориях, - пояснила Виктория Абрамченко. - Но главная задача - создать баланс, при котором мы сможем сочетать сбережение дикой природы и развитие заповедных территорий". По ее мнению, после принятия закона значительно расширяются возможности для развития экологического туризма, в том числе в национальных и природных парках. Однако обязательным условием для такой деятельности останется сохранение их ценного биологического и ландшафтного разнообразия, соблюдение всех экологических норм и стандартов, подчеркнула вице-премьер.

Изменения в закон об особо охраняемых природных территориях предполагают появление в документе новой главы, посвященной экологическому туризму, добавили в аппарате вице-премьера. В том числе, будут приведены шесть основных критериев такой деятельности: формирование экологической культуры, воспитание береженого отношения к природе, вовлечение туристов в волонтерскую деятельность по сохранению, восстановлению, рациональному использованию природных ресурсов, а также изучению местных особенностей традиционной культуры и природной среды.

Развитие экотуризма не должно наносить никакого вреда особо охраняемой природной территории, обратила внимание вице-премьер. Инфраструктура, транспорт и оборудование должны соответствовать всем критериям безопасности, установленным руководством национального или природного парка. При этом единого свода правил для всех не будет - в каждом случае администрация будет определять свой уровень предельно допустимой рекреационной нагрузки и хозяйственной деятельности и, исходя из них, определять, что можно делать на каждой конкретной территории.

Разработанные администрацией особо охраняемой природной территории правила организации экологического туризма, перечень объектов капитального и временного строительства объектов туристической инфраструктуры должны быть утверждены на уровне правительства или властей региона, предупредила Виктория Абрамченко.

Законопроект предусматривает и создание единого реестра туристских ресурсов особо охраняемых природных территорий федерального значения, ведение которого поручат Минприроды, уточнили в аппарате вице-премьера.

"Создание такого реестра будет служить инструментом для продвижения таких объектов среди населения, привлечения инвестиций и способствовать увеличению туристского потока, - уверена Виктория Абрамченко. - По последним данным, общее число посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения превысило 8 млн человек в год, в том числе свыше 6 млн посетителей приняли национальные парки России".

По данным вице-премьера, в России сейчас действуют около 12 тысяч особо охраняемых природных территории, часть из них - объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь с учетом морской акватории составляет более 240 млн га - это порядка 13% площади всей страны. Сейчас для посетителей открыты 350 визит-центров и порядка 100 музеев, экспозиция которых посвящена природе и краеведению. Действует более 40 тыс. км экологических троп и маршрутов.

"Но при этом количество посетителей особо охраняемых природных территорий достигает лишь 10% от общего турпотока в регионы страны", - констатировала Виктория Абрамченко. По ее мнению, после принятия законопроекта появятся условия для использования всего потенциала, которым обладают российские национальные и природные парки. Как следствия, будет создана и реконструирована туристическая инфраструктура. В отрасль пойдут инвестиции, которые будут, в том числе, направлены на развития самих особо охраняемых природных территорий.