Природный туризм в России должен стать массовым

Правительство России намерено поддержать инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие природного туризма, а также защитить привлеченные инвестиции. Об этом на полях форума "Сильные идеи для нового времени" сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что в стране создается национальный проект для развития внутреннего туризма, первоочередной целью которого является привлечение средств в развитие инфраструктуры действующих и будущих туристических продуктов.

Большая часть турпотока приходится на пять национальных парков, среди них Приэльбрусье и Сочи/ Фото: Антон Подгайко/ РИА Новости

Природный туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития экономики. Такую оценку дал председатель правительства Михаил Мишустин, обращаясь к участникам III Международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России". Конференция прошла на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи по инициативе группы "Интеррос" и фонда "Слава" посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова. По мнению премьера, ключевой вызов для отрасли в настоящий момент - отсутствие единых и прозрачных подходов к ее развитию: "Необходимо определить максимально четкие правила и стандарты работы отрасли, которые помогут всем участникам эффективно работать и развивать свой бизнес".

Озабоченность правительства совпадает и с воззрениями россиян - на конференции были представлены результаты опроса о перспективах развития отрасли. Главный барьер - отсутствие доступных туристических продуктов, относительно дешевых, безопасных и комфортных с точки зрения логистики, размещения и сервиса.

При этом весьма важным для игроков рынка в текущих условиях, очевидно, станет образовательная работа. 91,4 процента опрошенных определяют понятие "природный туризм" только с подсказкой и путают комфортабельный отдых на экологически чистых территориях с палаточными походами. Только 2 процента респондентов знают что-то о программах развития природного туризма, а среди наиболее популярных локаций называют Байкал, Алтай и Валдай. А ведь в стране присутствует широкое разнообразие современных туристических объектов, например разрабатываемый с 2018 года на Таймыре туристско-рекреационный кластер "Арктический". Не исчерпаны ресурсы для дальнейшего развития и многих уже действующих туристических зон - например, горного кластера Сочи.

Как ни странно, зарубежные эксперты зачастую куда лучше осведомлены о потенциале отрасли, чем сами россияне. "В России есть целый ряд различных экосистем на любой вкус", - заявил в своем выступлении на Международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" заслуженный профессор канадского Университета Ватерлоо Пол Иглз. По его словам, российское правительство и неправительственные организации, парки и заповедники, а также частный локальный бизнес демонстрируют заинтересованность в развитии природного туризма, сектор растет очень быстро.

По мнению Иглза, у страны есть ряд конкретных конкурентных преимуществ, связанных с огромным количеством объектов, где можно развивать туристические продукты с меньшими издержками в сравнении со странами-конкурентами. А также существует опыт организации спортивного и культурного туризма, который поможет эффективно продвигать новое направление.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Объекты природного туризма традиционно располагаются на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые занимают 13,9 процента площади страны, - это крупнейший показатель в мировом масштабе. Доля природного туризма в общем вкладе в ВВП туристической отрасли в 2019 году (5,5 триллиона рублей) составляет менее 1 процента. При этом каждый субъект Федерации имеет привлекательные для такого вида туризма ресурсы.

Комментируя экономический потенциал отрасли, глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что США ежегодно зарабатывают на этом виде деятельности около 20 миллиардов долларов, в то время как российские показатели не превышают 20 миллионов.

Поддерживая новые тенденции, Догузова заявила, что ключевыми барьерами, ограничивающими развитие природного туризма в России, являются несовершенная регуляторная система и дефицит рекреационных объектов с качественной инфраструктурой.

Другой критической точкой является неопределенный статус рекреационных объектов на территории ООПТ. Сейчас он никак не закреплен, что значительно ограничивает маневр для обоснования экономической эффективности продуктов и, следовательно, привлечения инвесторов.

В настоящее время Ростуризм совместно с Минэкономразвития РФ и рядом других вовлеченных сторон заняты разработкой поправок в федеральное законодательство, которые будут направлены на гармонизацию спорных вопросов. Потребность в таких поправках очевидна, однако временные рамки их подготовки и внедрения в жизнь выглядят непрогнозируемыми, что может критически сказаться на темпах развития приоритетной отрасли.

На конференции прозвучало: скорейшее создание благоприятной регуляторной среды может привести к достижению опережающих темпов развития экотуризма в России.

По мнению специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, в настоящее время необходимо заложить фундамент долгосрочного развития природного туризма, который пока что развит крайне слабо. Для этого потребуется последовательная совместная работа бизнеса и государства.

В настоящее время 74 процента отраслевого турпотока приходится на пять парков: Кисловодский, Сочинский, Куршская Коса, Плещеево озеро, Приэльбрусье. По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, в 2019 году общее количество посетителей особо охраняемых природных территорий превысило 8 миллионов человек. При этом целевой показатель к 2035 году в рамках действующей Стратегии развития туризма должен превысить достигнутый в два раза (16 миллионов человек).