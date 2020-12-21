Пушкинский музей откроет виртуальный доступ к архивам Ирины Антоновой

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина объявил о создании онлайн-платформы, на которой будет представлен архив президента ГМИИ Ирины Антоновой.

"Мы бы хотели создать отдельную платформу, связанную с архивом Ирины Александровны Антоновой, часть которого хранится в музее и часть которого еще появится в нем. С большой базой и исследованием вокруг этого архива", - рассказала журналистам директор ГМИИ Марина Лошак.

Также она предложила учредить персональные стипендии для студентов, обучающихся музейному делу. По ее словам, это будут гранты, которые будут корреспондироваться с этой новой большой научной платформой. Ранее в музее приняли решение превратить рабочий кабинет Ирины Александровны в мемориальное пространство памяти всех директоров ГМИИ.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни 30 ноября в возрасте 98 лет. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.

Кстати

Жильцы дома на Покровском бульваре в Москве, где Ирина Антонова прожила почти полвека, с 1933 до 1981 год, просят установить на здании мемориальную доску.

"Мне поступило письмо от жильцов дома на Покровке (на Покровском бульваре), где она жила в лучшие годы своей жизни, еще до момента переезда на Ленинский, и в своих воспоминаниях писала, как важна для нее эта география, это место. Жильцы просят, чтобы на их доме была установлена доска. Мы созвонились уже, городу я сообщила. Я надеюсь, что <...> этот неформальный жест тоже будет осуществлен", - приводит слова Марины Лошак ТАСС.