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21.12.2020 19:43
Рубрика: Власть

Пять задач обороны

Владимир Путин поручил продолжать перевооружение армии и флота
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Российская армия и "ядерная триада" вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность страны. Но скорость изменений в критически важных для Вооруженных сил сферах - космическая, и если остановиться на секунду - начнется отставание, предостерег президент на расширенной коллегии минобороны. Не стоит почивать на лаврах - уступать конкурентам нельзя.
Владимир Путин с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вместо того чтобы странам объединить усилия в пандемию, в мире вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности. В такой сложной, во многом беспрецедентной обстановке все поставленные задачи минобороны выполнило профессионально и эффективно, оценил Владимир Путин.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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Ключевой задачей Верховный главнокомандующий назвал перевооружение войск. К середине декабря доля современных образцов вооружения и техники по силам общего назначения превысила 70 процентов, а в ядерных силах - 86 процентов. "Таким образом, наша армия и что особенно важно - "ядерная триада" вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России", - подчеркнул президент.

"Но стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо, - предостерег Путин. - Скорость изменений во всех критически важных для Вооруженных сил сферах необычайно высока". "Это даже не "Формула-1" - скорости изменений космические, - сравнил президент. - Остановимся хотя бы на одну секунду - и сразу начнем отставать". "Уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания мы должны достигнуть уровня современности в 88,3 процента... А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9 процента", - напомнил он.

Путин поблагодарил военных за незаменимый вклад в общую борьбу с эпидемией коронавируса: "Такие примеры, как всегда в таких случаях, доказывают известное у нас в народе выражение: народ и армия - едины".

"Военно-политическая обстановка в мире остается сложной. Высоки риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира. Не прекращается и военная активность блока НАТО", - констатировал президент. "Продолжается деградация, к сожалению, системы контроля над вооружениями. Под надуманными предлогами США уже вышли из договоров по ПРО, РСМД, по открытому небу", - заметил он. Нет определенности в отношении Договора о СНВ, срок которого истекает в феврале 2021 года. "Мы неоднократно уже заявляли о своей готовности продлить это соглашение, ответа - нет", - сказал Путин.

Россия детально анализирует геостратегическую и военно-политическую ситуацию, прогнозирует варианты ее развития. В 2020 году завершилось планирование обороны государства на пять лет. "Главный вывод очевиден. Будем и дальше активно и качественно развивать Вооруженные силы, повышать их боеготовность и эффективность", - заявил президент.

Путин: РФ должна быть готова реагировать на размещение РСМД у своих границ

Путин назвал ключевые задачи. Первая - поддержание высокой боеготовности ядерных сил. Вторая - укрепление потенциала сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Россия не намерена производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности, но должна быть готова оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств у наших границ.

Третья - своевременное выполнение заданий гособоронзаказа. Надо проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов по основным видам вооружений, исключить необоснованный рост стоимости заказов, использовать эффективные методики ценообразования. Четвертая - развитие военной науки, в том числе с учетом появления в зарубежных армиях оружия на новых физических принципах. Пятая - активная "обкатка" вооружения и техники с элементами искусственного интеллекта в ходе боевой учебы. Скоро такое оружие станет во многом определять исход боя.

В ходе боевой учебы следует более активно "обкатывать" вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта 

"Главное - это обеспечение обороноспособности страны... Нельзя ни в коем случае почивать на лаврах", - предостерег Владимир Путин. Несмотря на появление у России уникального гиперзвукового оружия, надо понимать, что ведущие армии мира тратят огромные ресурсы, чтобы обеспечить свое превосходство. "У нас нет шансов им уступить ни в чем", - подчеркнул президент. "Самое плохое - это догонять и просить. А если нам снова не придется догонять, то тогда и просить не нужно будет", - сказал он.

"Все задачи, определенные на 2020 год, Вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13 процентов", - заявил министр обороны Сергей Шойгу. Уровень выполнения заданий гособоронзаказа составил по закупкам - 99,8 процента, по ремонту и модернизации - 99,7 процента. "Наши Вооруженные силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира", - подытожил министр.

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