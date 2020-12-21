Путин поручил не останавливаться в перевооружении Вооруженных сил

Российская армия и "ядерная триада" вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность страны. Но скорость изменений в критически важных для Вооруженных сил сферах - космическая, и если остановиться хоть на секунду, начнется отставание, предостерег президент на расширенной коллегии Минобороны. Владимир Путин приехал в Национальный центр обороны страны и выступил с речью.

В сложной, во многом беспрецедентной обстановке пандемии коронавируса все поставленные задачи выполнялись Минобороны профессионально и эффективно, оценил Верховный главнокомандующий.

Главной, ключевой задачей Путин назвал перевооружение войск. Во времена Советского Союза в советской армии по силам общего назначения количество современных на тот период вооружений и техники составляло 54 процента, по стратегическим ядерным силам - 65-70 процентов. В 2000 году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня в 12 процентов, а силам ядерного сдерживания - до 35 процентов.

К середине декабря этого года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов по силам общего назначения, а в ядерных силах - 86 процентов, привел цифры президент. "Таким образом наша армия и что особенно важно - ядерная триада, вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России", - подчеркнул он.

"Но стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо, - предостерег Путин. - Скорость изменений во всех критически важных для Вооруженных сил сферах необычайно высока". "Это даже не "Формула-1" - скорости изменений космические", - сравнил президент. "Остановимся хотя бы на одну секунду - и сразу начнем отставать", - предостерег он.

"Уже в 2021 году по силам ядерного сдерживания должны достигнуть "уровня современности" в 88,3 процента. А по силам общего назначения в 2024 году должны выйти на уровень 75,9 процента", - напомнил задачи Верховный главнокомандующий.