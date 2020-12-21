Путин поручил создать комплексный механизм для общественных инициатив

Президент России Владимир Путин поручил создать комплексный механизм реализации общественно значимых инициатив граждан. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение получили кабмин, ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Согласно поручению, необходимо создать комплексный механизм реализации общественно значимых инициатив граждан и проектов, разработанных на основе таких инициатив. Также поручено обеспечить функционирование данного механизма.

Результаты реализации таких инициатив и проектов будут рассматриваться на заседаниях наблюдательного совета АСИ.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2021 года.

Кроме того, кабмину, совместно с АСИ и "Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", поручено создать механизм реализации проекта по развитию практических навыков самозанятых граждан. В том числе это касается выпускников профессиональных образовательных организаций. Необходимо также определить источники финансирования такого проекта. Срок исполнения поручения - 15 февраля 2021 года.

А до 1 сентября 2021 года поручено разработать механизмы преобразования в креативные кластеры промышленных территорий и объектов недвижимости, не участвующих в хозяйственном обороте.