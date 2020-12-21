Путин поручил утвердить меры по снижению ущерба охраняемым территориям

До 1 марта необходимо утвердить комплекс мер для уменьшения негативного воздействия отходов на особо охраняемые природные территории. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Поручение дано по итогам пленарного заседания форума Агентства стратегических инициатив, который состоялся 13 ноября.

К выполнению задачи кабмину нужно будет привлечь экспертов. В частности, предстоит придумать меры, чтобы минимизировать использование на указанных территориях пластиковой упаковки. Там также должно быть введено раздельное накопление отходов.

На особо охраняемых природных территориях будут развивать экологический туризм, а для этого надо создать необходимую инфраструктуру. С этой целью кабмину поручено внести законопроект о параметрах разрешенной в границах охраняемых территориях деятельности, чтобы подготовка к приему туристов не навредила природе.