Путин приравнял Северный флот к военному округу

Северный флот с нового года будет выполнять задачи военного округа.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому для защиты целостности и неприкосновенности территории России Северный флот с 1 января следующего года будет считаться "межвидовым стратегическим территориальным объединением, выполняющим задачи военного округа".

Напомним, что еще в начале июня президент уже подписал указ о военно-административном делении, который фактически наделил Северный флот статусом военного округа с 1 января 2021 года.