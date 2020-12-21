Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Его возглавил сам глава государства.

"В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 ФЗ от 8 декабря 2020 года №394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации" утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации", - говорится в опубликованном указе.

Всего в состав Госсовета вошли более 100 человек: это главы всех регионов РФ, председатель правительства Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, спикеры Совета Федерации и Государственной Думы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин. Также в состав госсовета вошли и муниципальные представители.

В состав президиума Госсовета включены главы 27 регионов.

Еще одним указом глава государства утвердил положение о рабочих органах Госсовета.

В частности, документ предусматривает создание комиссий Госсовета по отдельным направлениям, среди них - государственное и муниципальное управление, здравоохранение, образование, инвестиции, коммуникации, связь, цифровая экономика, ЖКХ.

По распоряжению президента, глава кремлевской администрации Антон Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти.

Комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов государственной власти возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Комиссию по государственному и муниципальному управлению возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Председателями других профильных комиссий также стали руководители регионов. Секретарем госсовета назначен помощник президента Игорь Левитин.