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21.12.2020 16:00
Рубрика: Власть

Президент утвердил состав Госсовета

Текст: Айсель Герейханова
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Его возглавил сам глава государства.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

"В соответствии с частями 1 и 2 статьи 9 ФЗ от 8 декабря 2020 года №394-ФЗ "О Государственном Совете Российской Федерации" утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации", - говорится в опубликованном указе.

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Всего в состав Госсовета вошли более 100 человек: это главы всех регионов РФ, председатель правительства Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, спикеры Совета Федерации и Государственной Думы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин. Также в состав госсовета вошли и муниципальные представители.

В состав президиума Госсовета включены главы 27 регионов.

Еще одним указом глава государства утвердил положение о рабочих органах Госсовета.

В частности, документ предусматривает создание комиссий Госсовета по отдельным направлениям, среди них - государственное и муниципальное управление, здравоохранение, образование, инвестиции, коммуникации, связь, цифровая экономика, ЖКХ.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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По распоряжению президента, глава кремлевской администрации Антон Вайно возглавил комиссию Госсовета по согласованию работы органов публичной власти.

Комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов государственной власти возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Комиссию по государственному и муниципальному управлению возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Председателями других профильных комиссий также стали руководители регионов. Секретарем госсовета назначен помощник президента Игорь Левитин.

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