Путин заявил, что в будущем искусственный интеллект может определять исход боя

Использование искусственного интеллекта в управлении оружием будет определять исход боя, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник он выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта", - призвал глава государства. Путин призвал учитывать появление в армиях ряда зарубежных государств оружия на новых физических принципах. Он отметил, что российские военные знают об этом и работают в нужном направлении.

Путин подчеркнул, что использование искусственного интеллекта в управлении оружием "в разы повышает потенциал частей и соединений не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя".