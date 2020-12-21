Выборное и поствыборное Шоу в США закончено. Верховный Суд, где большинство у республиканцев, отверг иски республиканских прокуроров в пользу президента-республиканца, как безосновательные. Какие-то свои пиар-задачи "истцы", возможно, решили, но к выборам это уже никакого отношения не имело.

"Прогнозы" бунтов "справа" и "слева", политнаводнений и землетрясений по случаю поражения Трампа отправились туда же, куда и иски.

Так что game over - придется впаривать потребителю какие-то Новые Политстрахи и Угрозы... Ждем-с.

Как сложится теперь Трамп-шоу? Он по-прежнему уверяет, что "на самом деле" выиграл с большим перевесом... Что ж, надо, чтобы фанаты уходящего президента как немецкие патриоты-1918 верили, что у них "украли Победу" ("и все это устроил Уго Чавес"). Если удастся зафиксировать и растянуть фрустрацию, то, соответственно, можно поиграть и в "реванш" через 4 года. Но сейчас об этом гадать немного рановато...

А пока что, похоже, "попутные ветры не бьют, а ласкают спину" приходящему президенту: конец Ковида и восстановление "довоенной жизни", о чем все молятся, если произойдет, естественно, будет записано в актив Байдену, хотя он в этом виноват не больше, чем Трамп - в возникновении Ковида. Но детям - хоть в Америке, хоть в России, хоть в Парагвае - скучно слушать про "электрические разряды". Молния должна быть одушевленной - Илья-пророк. Так и взрослые дети верят, что социальные громы и молнии насылают по своей воле президенты, правительства, "мировые закулисы"... Иначе было бы совсем уж беспросветно жить в этом непонятном мире.

Как 4 года назад на победу Трампа, так сейчас на победу Байдена нервно-равнодушная биржа отреагировала бурным ростом. Любая определенность нравится фондам и трейдерам. А вот пойдет ли и как именно обещанный Восстановительный Рост? Тут определенности нет.

Теперь о "сонном Джо". Он уже рекордсмен (самый старый избранный президент в истории США) и должен победить еще в одной номинации - в 2021 году станет просто самым старым президентом в США. Рейган уходил в 1990-м, чуть-чуть не дотянув до 79 лет - Байден меньше чем через год должен одолеть эту ступеньку.

Как 4 года назад на победу Трампа, так сейчас на победу Байдена нервно-равнодушная биржа отреагировала бурным ростом

Что ж, надо думать, борозду Истории не испортит. Байден в противоположность Трампу и правда похож на джентльмена, что немало для имиджа власти в стране, имиджа страны - в Мире. Вопреки многочисленным издевкам, по-моему, выглядит дееспособным. Тем не менее ясно, что роль Кабинета значительно вырастет. Назначил их Президент, но они сложат пазл, в середине которого он окажется. Считается, что на этой доске Байден будет Королем, но, в отличие от Трампа, не Королем-и-Ферзем в одном лице.

Между прочим, вопреки популярному мифу, "Царь Дональд" тоже не всех министров гнал в шею за малейшую провинность или просто "под настроение" в стиле шоу "вы уволены". Из 15 министров Трампа 8 не менялись в течение всего его срока. Зато уж другие "летали как мячики". Трамп так изображал "борьбу с номенклатурой", "осушение болота" - методом барахтанья в нем. Байден же изначально выглядит как Мистер Стабильность.

Кабинет Байдена (а это в США министры + некоторые ближайшие к президенту чиновники Белого дома) в основном укомплектован: из 26 членов (включая вице-президента) названы 20. Интересно сравнить уходящих и приходящих.

В кабинете Трампа был один чернокожий и 5 женщин (в том числе директор ЦРУ. Именно при "женофобе Трампе" на этой должности впервые оказалась дама). Причем одна женщина - китаянка, одна - мексиканка. И 17 белых мужчин, среди которых как минимум 1 миллиардер (не считая самого Трампа).

Среди 20 известных сегодня членов кабинета Байдена 10 женщин. В расово-этническом отношении: 5 темнокожих (в том числе первый в истории США чернокожий министр обороны, четырехзвездный генерал Ллойд Остин), двое (включая вице-президента К.Харрис) относятся к "индусам" (широкое понятие, как известно, включает ряд народов, живущих в Индии), есть индианка, по 1 - китайцу, мексиканцу, кубинцу, мальтийцу. А вот "эталонных янки": белых мужчин-протестантов англосаксов - как я понял, в кабинете Байдена нет вовсе. (Сам Байден - ирландец.) Зато 2 члена кабинета - геи. Миллиардеров нет.

Конечно, состав кабинетов не есть калька с избирателей Трампа и Байдена, но некоторые идеологические установки Слонов и Ослов отражает.

Отношения так и останутся в той же точке замерзания. Вот уж истинно - старый партнер лучше новых двух

При этом Кабинет стоит на Сияющем Холме Политкорректности много выше самой Демпартии. Скажем, среди 46 сенаторов-демократов всего 17 женщин, 1 афроамериканец, но много вызывающе белых и нескрываемых мужчин английского происхождения.

9 членов Кабинета (включая госсекретаря, министра финансов, главу Аппарата Белого Дома, директора Национальной разведки) занимали видные посты в кабинете Обамы, многие просто поднялись на одну ступень, из замов - в министры. Как собственно и сам Байден.

Так что - Обама-2, перезагрузка и воспроизведение? Если так - чем это обернется для отношений с Россией?

Что ж, если судить по прецеденту, то ничем особенным. Шумная (но "в рамках"!) дипломатическая и СМИ-перебранка сторон с Образом Врага, когда "проигравших" нет и быть не может, есть общий полит-пиар-бизнес - ничего личного". А вот реальных столкновений (санкции, скажем) - едва ли много больше, чем сегодня. Причем на годы Обамы (2008-2016) пришлись острые ситуации - Украина, Сирия. Нет оснований считать, что в ближайшие годы нас ждет нечто похожее. Значит, тем более отношения так и останутся в той же точке замерзания. Вот уж истинно - старый партнер лучше новых двух.