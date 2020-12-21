Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

"Зеленая зона" столицы Ирака подверглась в воскресенье ракетному обстрелу. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства, пострадавших и погибших нет.

В американской дипмиссии подтвердили, что в результате запуска ракет по "зеленной зоне" были задействованы оборонительные системы посольства, пишет РИА Новости. Американская сторона призвала власти Ирака найти виновных в атаке. В пресс-службе иранских органов безопасности уже заявили, что место запуска ракет было установлено, повреждены здания и несколько автомобилей, жертв среди местного населения нет.

"Зеленая зона" иракской столицы, где расположены госучреждения и дипмиссии, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам также подвергаются иностранные военные базы на территории страны. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.