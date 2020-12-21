Новости

В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих 07:58
Россияне выступили против сокращения новогодних каникул 07:57
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении 07:16
За два месяца в Китае вакцинируют от коронавируса 50 миллионов граждан 06:58
Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу 06:46
Названа безвредная доза алкоголя в новогоднюю ночь 06:43
Конгресс США продлил финансирование правительства еще на сутки 06:05
Канада приостановит авиасообщение с Великобританией 05:16
CNN: США начали выводить своих военных из Сомали 05:11
Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19 05:10
Питоны могут войти в рацион жителей Флориды 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19 04:39
День зимнего солнцестояния наступил в России 04:14
Латвия и Финляндия прервали международное сообщение с Великобританией 03:36
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность 03:31
Для въезда в Сербию теперь нужен тест на коронавирус 03:16
Британский кабмин соберется на экстренное заседание из-за мутации коронавируса 02:53
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии 02:41
"Необходимые" работники попали во вторую волну вакцинации в США 02:21
Новый штамм коронавируса добрался до Австралии 02:20
Сатурн и Юпитер соединятся на небе впервые за 794 года 01:58
Власти Марокко приостановили авиасообщение с Великобританией 01:45
Саудовская Аравия закрыла границы из-за мутации коронавируса 00:50
Турция приостановила авиасообщение с четырьмя странами из-за COVID-19 00:46
Курс биткоина обновил очередной исторический максимум 00:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
21.12.2020 06:46
Рубрика: В мире

Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

"Зеленая зона" столицы Ирака подверглась в воскресенье ракетному обстрелу. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства, пострадавших и погибших нет.

В Ираке взорвали нефтяное месторождение

В американской дипмиссии подтвердили, что в результате запуска ракет по "зеленной зоне" были задействованы оборонительные системы посольства, пишет РИА Новости. Американская сторона призвала власти Ирака найти виновных в атаке. В пресс-службе иранских органов безопасности уже заявили, что место запуска ракет было установлено, повреждены здания и несколько автомобилей, жертв среди местного населения нет.

"Зеленая зона" иракской столицы, где расположены госучреждения и дипмиссии, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся целью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам также подвергаются иностранные военные базы на территории страны. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре рассказали об ограничениях после вакцинации от COVID-19
Эксперты перечислили самые востребованные в 2021 году профессии
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность
Сенат США одобрил новый пакет помощи в связи с COVID-19
Вильфанд предупредил москвичей об аномальном атмосферном давлении
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек