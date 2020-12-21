Ипотека "Минус три процента" будет действовать в Подмосковье еще два года

Программа семейной ипотеки со сниженной кредитной ставкой будет работать в Подмосковье в 2021-м и 2022-м годах. Об это сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

В интервью РИА Новости он напомнил, что эта программа рассчитана на семей, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился первый ребенок. Такие семьи могут рассчитывать на трехпроцентное снижение ставки по ипотечному кредиту при условии, что хотя бы один родитель зарегистрирован в Подмосковье и сам малыш появился в одном из подмосковных родильных домов. Еще одним обязательным условием является покупка жилья в новостройке.

Снижение ипотечной ставки на 3 процента дает возможность новоселам сэкономить примерно 1,5 миллиона рублей в общей стоимости жилья. По словам Воробьева, за получением семейной ипотеки уже обратились 370 подмосковных семей.