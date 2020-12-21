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Рубрика: Экономика

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Пилотный проект льготной аренды запустили в Воронеже
Текст: Татьяна Ткачева ("Российская газета", Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Первый региональный арендный дом открыли в Воронеже. Четверть квартир в нем сдадут на льготных условиях - медикам и педагогам, которые не имеют права на жилье по социальному найму. Этот механизм поддержки планируют применять и в других крупных городах.

Под пилотный проект в Воронеже ДОМ.РФ выкупил у застройщика 165 квартир - целый подъезд в новостройке комфорт-класса - и 40 мест на подземной парковке. Жилой комплекс расположен недалеко от центра города. На его территории предусмотрены детский сад и поликлиника, рядом в 2022-м откроют спорткомплекс. В арендном фонде есть и 20-метровые студии, и "трешки" по 85 кв. м. Все полностью отделаны и обставлены в едином стиле (такой же дизайн - в коммерческих арендных домах в столице). Мебель и бытовая техника прилагаются.

Фото: Наталья Коньшина
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- Качество отделочных материалов и мебели в арендном доме в Воронеже существенно лучше, чем в ряде наших московских проектов, - заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов. - Арендное жилье становится все более актуальным: клиент получает цивилизованный договор, массу сервисов и самое главное - отсутствие неудобств, связанных с ремонтом.

Ставки аренды начинаются от 14,6 тысячи рублей в месяц (за мини-студию). Они выше среднерыночных, но объясняется это тем, что жильцам будет доступен ряд дополнительных услуг - видеонаблюдение и контроль доступа, консьерж, выгул животных, клининг и мелкий ремонт. Снять квартиру можно на срок от 11 месяцев. Ограничений для семей с детьми и домашними животными нет. С клиентами заключат официальный договор, где будет закреплена ответственность за повреждение имущества и запрет на сдачу помещения в субаренду. Заселение начнется в середине января, первая бронь уже оформлена. По соглашению с властями Воронежской области 41 квартиру сдадут по субсидированной ставке.

Квартиры в арендном доме на льготных условиях смогут снять педагоги и медики

- Мы рассчитываем, что арендаторы получат скидки до 80%. То есть вместо 14 600 рублей человек заплатит около 3000. Выпадающие доходы покроет фонд ДОМ.РФ и областной бюджет. Аналогичный проект обсуждаем с правительством Москвы, планируем развивать льготную аренду в Сочи, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске, - рассказала директор подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. - На развитие льготной аренды ДОМ.РФ направит 100 млн рублей до конца 2023 года. Если регион готов субсидировать ставку для большего числа квартир (а Воронежская область, кстати, готова), мы только рады.

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