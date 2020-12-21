Мошенники произвели свыше 68 тонн поддельной бытовой химии

Помещения, где изготавливался контрафакт под известными торговыми марками, располагались в Тульской и Калужской областях. А фасовка, упаковка и хранение осуществлялись в офисных и складских помещениях в Восточном административном округе столицы и подмосковной Балашихе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поддельный товар мошенники, предположительно, реализовывали в России и странах ближнего зарубежья.

Ирина Волк рассказала, что деятельность группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельной бытовой химии под товарными знаками известных брендов, пресекли оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу совместно с сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.

В Тульской и Московской областях полицейские задержали предполагаемых организатора и двух активных участников группы, отвечающих за транспортировку партий бытовой химии.

В ходе обысков в цехах и складских помещениях обнаружены деньги в иностранной валюте и российских рублях на общую сумму более 14 млн рублей. Изъята готовая продукция - свыше 68 тонн.

Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, превысил 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ. В отношении участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта поддельной продукции, а также других возможных участников противоправной деятельности.