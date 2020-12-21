Московскому клубу Pravda грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Как сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов, ночному клубу Pravda грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушения перчаточно-масочного режима. Он рассказал:

"В Москве был проведен рейд в ночном клубе Pravda по адресу улица Правды, дом 24, строение 3, где проходил концерт группы Sunsay. На данном мероприятии были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования".

За выявленные нарушения юридическому лицу, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.