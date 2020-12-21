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21.12.2020 23:26
Рубрика: Экономика

На праздник к нам пришла

Москвичи могут купить елку на 207 базарах или онлайн
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 288(8342)
В Москве заработали елочные базары. К празднику в город приехали как отечественные ели и сосны, так и зарубежные. Далеко идти за новогодним деревом не придется. В этом году москвичи могут приобрести его на ближайшем базаре - 207 точек в столице, в большинстве районов даже не по одной.

"По старой и доброй традиции елочные базары в Москве открываются 20 декабря. Все 207 точек будут работать до 31 декабря. Есть в этом году у москвичей и возможность заказать елку через интернет. Огромное количество сайтов их предлагает, цены доступные", - рассказал "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Стало больше елочных базаров в Центральном административном округе, куда удобно добираться жителям мегаполиса. Радует и ассортимент: российские хвойные приехали в столицу из Пермского края, где их специально выращивали для москвичей, а импортные - из Дании. Цены останутся на прошлогоднем уровне и будут зависеть от роста дерева. Например, невысокая метровая российская ель или сосна будет стоить от тысячи до 1,2 тысячи рублей, елки из Европы, которые отличаются разнообразием форм и пропорций, - от 3 до 3,9 тысячи рублей. Если же отложить покупку прямо под праздник, то в последний день декабря можно забрать дерево почти даром.

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Узнать, где находится ближайший базар, можно на mos.ru. Мне портал подсказал, например, что за елкой лучше идти на Окскую улицу. Вспоминаю это место - уже несколько лет у дома N 3 в конце декабря там открывается небольшой базар. У привычного деревянного ограждения выстроилась очередь, видно, что торговля идет оживленно, кругом хвойный аромат. "В прошлом году в первые дни после открытия людей было немного, а тут прямо свободной минуты нет. Москвичи ждут праздника", - делится продавец. Несмотря на толпу народа, с деревом уходят пока не все. Мамы с колясками, бегущие с обеда работники районных организаций и магазинов, еще лишь заглядывают на минутку, прицениваются.

- Вот понравилась датская ель, но денег жалко - больше трех тысяч стоит, - говорит москвичка Мария. - Хочется, чтобы в праздник дерево было пушистым и зеленым, а посмотрите на отечественное дерево, если его поставить сейчас, то в тепле оно точно за пару дней осыпется.

- За ним нужно ухаживать, опрыскивать водой, а еще лучше поставить рядом увлажнитель воздуха, - подключается к беседе Нина Ивановна. Пенсионерка увидела базар в окно и решила - пора готовиться к празднику, но покупку елочки сыну не доверила, вышла на улицу сама вместе с ним. Выбирали долго, осмотрели с десяток верхушек и стволов, в итоге остановились на русской сосне, измерили ее рост - почти 1,3 метра. Цена - 1700 рублей, но продавец уступила: "Отдаю как метровую за 1500. С наступающим!".

Все 207 точек будут работать до 31 декабря 

Но если о цене с продавцом договориться можно, то без соблюдения антиковидных правил к базару и близко не подпустят. "Как и на любом торговом объекте, здесь должен соблюдаться масочно-перчаточный режим. Предприниматели и жители должны ответственно относиться к выполнению санитарных норм. Напоминаю, это крайне важная мера для сдерживания распространения COVID-19", - отметил Алексей Немерюк.

По его словам, работа елочных базаров, как и других торговых объектов, в предпраздничные дни взята на особый контроль. В случае выявления нарушений и посетителей, и продавцов ждут штрафы. К тому же незаконные развалы закроют.

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