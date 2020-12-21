Москвичи могут купить елку на 207 базарах или онлайн

В Москве заработали елочные базары. К празднику в город приехали как отечественные ели и сосны, так и зарубежные. Далеко идти за новогодним деревом не придется. В этом году москвичи могут приобрести его на ближайшем базаре - 207 точек в столице, в большинстве районов даже не по одной.

"По старой и доброй традиции елочные базары в Москве открываются 20 декабря. Все 207 точек будут работать до 31 декабря. Есть в этом году у москвичей и возможность заказать елку через интернет. Огромное количество сайтов их предлагает, цены доступные", - рассказал "РГ" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Стало больше елочных базаров в Центральном административном округе, куда удобно добираться жителям мегаполиса. Радует и ассортимент: российские хвойные приехали в столицу из Пермского края, где их специально выращивали для москвичей, а импортные - из Дании. Цены останутся на прошлогоднем уровне и будут зависеть от роста дерева. Например, невысокая метровая российская ель или сосна будет стоить от тысячи до 1,2 тысячи рублей, елки из Европы, которые отличаются разнообразием форм и пропорций, - от 3 до 3,9 тысячи рублей. Если же отложить покупку прямо под праздник, то в последний день декабря можно забрать дерево почти даром.

Узнать, где находится ближайший базар, можно на mos.ru. Мне портал подсказал, например, что за елкой лучше идти на Окскую улицу. Вспоминаю это место - уже несколько лет у дома N 3 в конце декабря там открывается небольшой базар. У привычного деревянного ограждения выстроилась очередь, видно, что торговля идет оживленно, кругом хвойный аромат. "В прошлом году в первые дни после открытия людей было немного, а тут прямо свободной минуты нет. Москвичи ждут праздника", - делится продавец. Несмотря на толпу народа, с деревом уходят пока не все. Мамы с колясками, бегущие с обеда работники районных организаций и магазинов, еще лишь заглядывают на минутку, прицениваются.

- Вот понравилась датская ель, но денег жалко - больше трех тысяч стоит, - говорит москвичка Мария. - Хочется, чтобы в праздник дерево было пушистым и зеленым, а посмотрите на отечественное дерево, если его поставить сейчас, то в тепле оно точно за пару дней осыпется.

- За ним нужно ухаживать, опрыскивать водой, а еще лучше поставить рядом увлажнитель воздуха, - подключается к беседе Нина Ивановна. Пенсионерка увидела базар в окно и решила - пора готовиться к празднику, но покупку елочки сыну не доверила, вышла на улицу сама вместе с ним. Выбирали долго, осмотрели с десяток верхушек и стволов, в итоге остановились на русской сосне, измерили ее рост - почти 1,3 метра. Цена - 1700 рублей, но продавец уступила: "Отдаю как метровую за 1500. С наступающим!".

Все 207 точек будут работать до 31 декабря

Но если о цене с продавцом договориться можно, то без соблюдения антиковидных правил к базару и близко не подпустят. "Как и на любом торговом объекте, здесь должен соблюдаться масочно-перчаточный режим. Предприниматели и жители должны ответственно относиться к выполнению санитарных норм. Напоминаю, это крайне важная мера для сдерживания распространения COVID-19", - отметил Алексей Немерюк.

По его словам, работа елочных базаров, как и других торговых объектов, в предпраздничные дни взята на особый контроль. В случае выявления нарушений и посетителей, и продавцов ждут штрафы. К тому же незаконные развалы закроют.