На курском свинокомплексе произошла вспышка АЧС

На крупном откормочном комплексе в Курской области зарегистрирована африканская чума свиней, сообщили в администрации региона.

- Подозрение появилось 17 декабря, когда на площадке откорма пали две свиньи. Предприятие в тот же день поставило в известность государственную ветеринарную службу. Ее специалисты взяли пробы и на следующий день заболевание подтвердилось.

На предприятии проводятся необходимые мероприятия по ликвидации вспышки. В регионе проверяют частные свинарники и охотничьи хозяйства с дикими кабанами.