Оплатить заказ в столичном кафе можно без кошелька

Для оплаты заказа в столичных кафе теперь достаточно посмотреть в камеру сканирующего устройства на кассе. "Умная" система примет платеж с банковской карты за пять секунд с одного взгляда. Лишнего не спишет и даже сделает 20-процентную скидку. Технология безопасна во всех отношениях - минимум контактов с официантами и кассирами, а согласие на использование биометрических данных отправляется только в банк.

Такая технология работает уже в 80 кафе, расположенных по всему городу. Она ускоряет процесс оплаты, а главное, средство платежа невозможно потерять, украсть или подделать. Забывший дома деньги, карты и смартфон человек все равно сможет оплатить свой обед или кофе. Система устроена достаточно просто. Но чтобы камера узнала клиента с первого взгляда, нужно дать разрешение банку на проведение оплаты по биометрии и активировать функцию "Оплата одним взглядом". Сделать это можно в мобильном приложении Сбербанка в настройках карты, в разделе Сбер ID или в офисе. Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00