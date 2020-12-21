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21.12.2020 23:29
Рубрика: Экономика

Лишь взглядом

Оплатить заказ в столичном кафе можно без кошелька
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 288(8342)
Для оплаты заказа в столичных кафе теперь достаточно посмотреть в камеру сканирующего устройства на кассе. "Умная" система примет платеж с банковской карты за пять секунд с одного взгляда. Лишнего не спишет и даже сделает 20-процентную скидку. Технология безопасна во всех отношениях - минимум контактов с официантами и кассирами, а согласие на использование биометрических данных отправляется только в банк.

Такая технология работает уже в 80 кафе, расположенных по всему городу. Она ускоряет процесс оплаты, а главное, средство платежа невозможно потерять, украсть или подделать. Забывший дома деньги, карты и смартфон человек все равно сможет оплатить свой обед или кофе. Система устроена достаточно просто. Но чтобы камера узнала клиента с первого взгляда, нужно дать разрешение банку на проведение оплаты по биометрии и активировать функцию "Оплата одним взглядом". Сделать это можно в мобильном приложении Сбербанка в настройках карты, в разделе Сбер ID или в офисе.

Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00
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