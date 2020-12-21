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Рубрика: Общество

Сатурн и Юпитер соединятся на небе впервые за 794 года

Вечером 21 декабря Юпитер и Сатурн соединятся на небосводе впервые за 794 года. О редчайшем явлении, рассказали в Московском планетарии, отметив, что в последний раз планеты так близко были видны на небе - 4 марта 1226 года. Тогда расстояние составляло всего две угловые минуты, а их сближение было видно утром.

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В этом году Юпитер и Сатурн примут участие в великом соединении: планеты будут разделять всего 6 угловых минут (1/5 часть диска Луны) и они будут видны невооруженным глазом как яркая двойная звезда. Планеты также будут видны в одном поле зрения в бинокль и любительский телескоп, пишет ТАСС.

Астрономы предупреждают, что соединение двух планет произойдет довольно низко над горизонтом, и наблюдениям может помещать облачность. Кроме того, событие будет не очень продолжительным, наблюдать его можно будет сразу после захода Солнца с 16.20 мск до 18.20 мск. Лучше всего светила будут видны в 17.30 мск. В целом же наблюдения можно будет продолжать весь декабрь, уточнили в Планетарии.

По данным специалистов, две планеты сближаются на небе, видимом с Земли, каждые 20 лет. Но так близко, чтобы фактически превратиться в одно светило, Юпитер и Сатурн подходят друг к другу очень редко. Следующее сближение состоится 15 марта 2080 года.

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