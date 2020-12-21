Сергунина: Гид Michelin по Москве подтолкнет развитие гастрономического туризма после пандемии

Присвоение звезд Michelin московским ресторанам создаст дополнительные условия для развития туристической сферы и повышения привлекательности столицы, уверена заммэра столицы Наталья Сергунина. У московских ресторанов появится дополнительный стимул для восстановления турпотока после того, как в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

"Это долгожданное событие для гастрономической и туристической отраслей столицы, для представителей профессиональных сообществ. Выпуск путеводителя по Москве и вручение звезд намечены на 2021 год. Но все, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Эксперты Michelin смогут приехать для оценки ресторанов после открытия границ", - прокомментировала она возможность выпуска первого путеводителя по Москве, который собираются представить эксперты Michelin.

Россия станет 33 страной, где будет составляться гид Michelin - самый известный и влиятельный ресторанный рейтинг. Среди других представленных в нем государств - Италия, Франция, США, Испания, Великобритания, Дания, Португалия, Бразилия, Сингапур, Швеция и Япония.

"Аутентичность, в основе которой лежат гастрономические традиции и кухня страны - общемировой тренд в туриндустрии. По данным Всемирной туристской организации при ООН, 81% путешественников считает, что знакомство с местными блюдами - важная часть изучения национальной культуры. А 83% туристов полагают, что местная еда и напитки позволяют сделать путешествие более запоминающимся", - уточнила Наталья Сергунина. Она добавила, что в российской столице насчитывается свыше 13 тысяч кафе, ресторанов и закусочных, рассчитанных на 565 тысяч посадочных мест. За последние годы количество предприятий питания в Москве выросло более чем в два раза - еще в 2009 году их было меньше шести тысяч.