Новости

Из-за износа труб водоканалы теряют четверть очищенной воды 17:25
В Минске оценили принятие бюджета Союзного государства 17:24
Российские ученые проверят информацию о новом штамме коронавируса 17:20
В Сибири в 2021 году построят полигон для испытаний ракеты "Сармат" 16:58
Общительной китаянке не дали вывезти из Петербурга 20 килограммов банкнот 16:56
Свыше 40 процентов испанцев готовы привиться от коронавируса 16:53
Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором области 16:51
В "Спартаке" прокомментировали дисквалификацию тренера Тедеско 16:42
Мишустин увеличил количество бюджетных мест для иностранных студентов 16:36
Стала известна причина смерти создателя "Ну, погоди!" Курляндского 16:34
В Москве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер 16:31
СМИ: Арбитра матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" отстранят от работы 16:26
Жительница Набережных Челнов родила троих детей в течение года 16:21
Медведев: В первом полугодии понадобится более 45 млн доз вакцины 16:17
В Дании эксгумируют и сожгут 4 миллиона забитых из-за COVID-19 норок 16:03
Собянин открыл четвертый флагманский офис "Мои Документы" в столице 16:02
Сергунина: Гид Michelin по Москве подтолкнет развитие гастрономического туризма после пандемии 16:02
Экс-глава Коми Гайзер в суде не признал вину в превышении полномочий 16:02
Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих 16:00
В Тюменской области выявлен очаг COVID-19 в интернате для престарелых 15:59
Мишустин утвердил проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в $1 млрд 15:51
По итогам января-февраля еще 10% рестораторов могут уйти с рынка 15:45
Парламентарии РФ и Беларуси оценят соблюдение прав человека в Европе 15:43
Новак: Новости о новых локдаунах в Европе влияют на нефтяные цены 15:42
В Минске изучат возможность строительства второй АЭС 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 16:02
Рубрика: Общество

Сергунина: Гид Michelin по Москве подтолкнет развитие гастрономического туризма после пандемии

Текст: Ирина Рыбникова

Присвоение звезд Michelin московским ресторанам создаст дополнительные условия для развития туристической сферы и повышения привлекательности столицы, уверена заммэра столицы Наталья Сергунина. У московских ресторанов появится дополнительный стимул для восстановления турпотока после того, как в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

Фото: Виктория Романчук
Как московские рестораны создали зоны для удаленной работы посетителей

"Это долгожданное событие для гастрономической и туристической отраслей столицы, для представителей профессиональных сообществ. Выпуск путеводителя по Москве и вручение звезд намечены на 2021 год. Но все, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Эксперты Michelin смогут приехать для оценки ресторанов после открытия границ", - прокомментировала она возможность выпуска первого путеводителя по Москве, который собираются представить эксперты Michelin.

Россия станет 33 страной, где будет составляться гид Michelin - самый известный и влиятельный ресторанный рейтинг. Среди других представленных в нем государств - Италия, Франция, США, Испания, Великобритания, Дания, Португалия, Бразилия, Сингапур, Швеция и Япония.

"Аутентичность, в основе которой лежат гастрономические традиции и кухня страны - общемировой тренд в туриндустрии. По данным Всемирной туристской организации при ООН, 81% путешественников считает, что знакомство с местными блюдами - важная часть изучения национальной культуры. А 83% туристов полагают, что местная еда и напитки позволяют сделать путешествие более запоминающимся", - уточнила Наталья Сергунина. Она добавила, что в российской столице насчитывается свыше 13 тысяч кафе, ресторанов и закусочных, рассчитанных на 565 тысяч посадочных мест. За последние годы количество предприятий питания в Москве выросло более чем в два раза - еще в 2009 году их было меньше шести тысяч.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса
Песков назвал гибридной войной санкции против "Северного потока-2"
Мурашко призвал россиян не рисковать здоровьем
Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса
За сутки в России подтверждено 29 350 случаев COVID-19 в 84 регионах
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации