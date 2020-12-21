Собянин открыл четвертый флагманский офис "Мои Документы" в столице

На востоке столицы, в здании нового Щелковского автовокзала, начал работу флагманский центр "Мои документы". Это в Москве уже четвертый центр "Мои документы" такого формата.

Открывая его сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Хочу поздравить вас с новосельем. Действительно, шикарный центр. Мы открываем МФЦ в самых напряженных точках и с точки зрения транспорта, и, может быть, дефицита самих МФЦ - округ большой и все районные МФЦ работают с серьезной нагрузкой. Этот центр расположен в очень хорошей для горожан транспортной доступности".

Разместился новый флагман на площади 2,5 тыс. квадратных метров торгово-развлекательного центра, расположенного тут же, в здании международного автовокзала. В нем оборудованы 84 окна приема и, как заметил мэр, будет оказываться целый ряд дополнительных услуг. Среди них 18 услуг адресованы, в частности, индивидуальным предпринимателям. Прямо здесь они могут и зарегистрировать свое ИП. Для рядовых москвичей здесь есть услуга по регистрации транспорта, которая наверняка окажется среди самых популярных. Ведь прямо в этом здании, никуда не выходя, можно провести осмотр автомобиля и зарегистрировать его.

По словам Собянина, несмотря на пандемию, нагрузка на МФЦ в столице не снижается: "Мы всем рекомендуем пользоваться электронными услугами, но все равно без МФЦ не обойтись. С начала этого года 17 миллионов посетителей пришли в центры "Мои документы".

Мэр поблагодарил сотрудников центров "Мои документы", которые не смотря на такой большой объем работы, взяли на себя сейчас еще и работу кол-центров, которые помогают москвичам, заболевшим или находящимся на самоизоляции, оказывают содействие социальным службам и медикам: "Огромное вам спасибо за участие во всех проблемах и заботах большого города".

Особенностью этого флагмана станут роботы - консультанты, у которых есть свое окно приема. Они расскажут посетителям, как получить услугу в МФЦ, какие необходимы документы, как заплатить пошлину и так далее.

В новом флагмане предусмотрены и дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".

Работать МФЦ на Щелковском шоссе, 75 будет как и остальные флагманы с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.