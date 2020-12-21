Новости

Из-за износа труб водоканалы теряют четверть очищенной воды 17:25
В Минске оценили принятие бюджета Союзного государства 17:24
Российские ученые проверят информацию о новом штамме коронавируса 17:20
В Сибири в 2021 году построят полигон для испытаний ракеты "Сармат" 16:58
Общительной китаянке не дали вывезти из Петербурга 20 килограммов банкнот 16:56
Свыше 40 процентов испанцев готовы привиться от коронавируса 16:53
Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором области 16:51
В "Спартаке" прокомментировали дисквалификацию тренера Тедеско 16:42
Мишустин увеличил количество бюджетных мест для иностранных студентов 16:36
Стала известна причина смерти создателя "Ну, погоди!" Курляндского 16:34
В Москве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер 16:31
СМИ: Арбитра матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" отстранят от работы 16:26
Жительница Набережных Челнов родила троих детей в течение года 16:21
Медведев: В первом полугодии понадобится более 45 млн доз вакцины 16:17
В Дании эксгумируют и сожгут 4 миллиона забитых из-за COVID-19 норок 16:03
Собянин открыл четвертый флагманский офис "Мои Документы" в столице 16:02
Сергунина: Гид Michelin по Москве подтолкнет развитие гастрономического туризма после пандемии 16:02
Экс-глава Коми Гайзер в суде не признал вину в превышении полномочий 16:02
Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих 16:00
В Тюменской области выявлен очаг COVID-19 в интернате для престарелых 15:59
Мишустин утвердил проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в $1 млрд 15:51
По итогам января-февраля еще 10% рестораторов могут уйти с рынка 15:45
Парламентарии РФ и Беларуси оценят соблюдение прав человека в Европе 15:43
Новак: Новости о новых локдаунах в Европе влияют на нефтяные цены 15:42
В Минске изучат возможность строительства второй АЭС 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 16:02
Рубрика: Власть

Собянин открыл четвертый флагманский офис "Мои Документы" в столице

Текст: Любовь Проценко

На востоке столицы, в здании нового Щелковского автовокзала, начал работу флагманский центр "Мои документы". Это в Москве уже четвертый центр "Мои документы" такого формата.

В Подмосковье открыли доставку документов из МФЦ

Открывая его сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Хочу поздравить вас с новосельем. Действительно, шикарный центр. Мы открываем МФЦ в самых напряженных точках и с точки зрения транспорта, и, может быть, дефицита самих МФЦ - округ большой и все районные МФЦ работают с серьезной нагрузкой. Этот центр расположен в очень хорошей для горожан транспортной доступности".

Разместился новый флагман на площади 2,5 тыс. квадратных метров торгово-развлекательного центра, расположенного тут же, в здании международного автовокзала. В нем оборудованы 84 окна приема и, как заметил мэр, будет оказываться целый ряд дополнительных услуг. Среди них 18 услуг адресованы, в частности, индивидуальным предпринимателям. Прямо здесь они могут и зарегистрировать свое ИП. Для рядовых москвичей здесь есть услуга по регистрации транспорта, которая наверняка окажется среди самых популярных. Ведь прямо в этом здании, никуда не выходя, можно провести осмотр автомобиля и зарегистрировать его.

По словам Собянина, несмотря на пандемию, нагрузка на МФЦ в столице не снижается: "Мы всем рекомендуем пользоваться электронными услугами, но все равно без МФЦ не обойтись. С начала этого года 17 миллионов посетителей пришли в центры "Мои документы".

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Мишустин заявил о расширении услуг МФЦ

Мэр поблагодарил сотрудников центров "Мои документы", которые не смотря на такой большой объем работы, взяли на себя сейчас еще и работу кол-центров, которые помогают москвичам, заболевшим или находящимся на самоизоляции, оказывают содействие социальным службам и медикам: "Огромное вам спасибо за участие во всех проблемах и заботах большого города".

Особенностью этого флагмана станут роботы - консультанты, у которых есть свое окно приема. Они расскажут посетителям, как получить услугу в МФЦ, какие необходимы документы, как заплатить пошлину и так далее.

В новом флагмане предусмотрены и дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".

Работать МФЦ на Щелковском шоссе, 75 будет как и остальные флагманы с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

В регионах Власть Право Личные документы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса
Песков назвал гибридной войной санкции против "Северного потока-2"
Мурашко призвал россиян не рисковать здоровьем
Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса
За сутки в России подтверждено 29 350 случаев COVID-19 в 84 регионах
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие