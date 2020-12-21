Собянин подписал закон о бюджете Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете города на 2021-23 годы. В понедельник параметры главного финансового документа столицы были официально опубликованы.

Доходы в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах доходы составят соответственно 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд.

Таким образом, расчетный дефицит бюджета в 2022 и 2023 годах составит 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.