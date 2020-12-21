Собянин: В Москве половина врачей переболела коронавирусом

В той или иной форме коронавирусом переболела половина московских врачей. Об этом мэр Сергей Собянин заявил, вручая награды медработникам, особо отличившимся во время пандемии.

"Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью", - сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии.

По данным пресс-службы мэрии, в борьбе с коронавирусом задействовано более 69 тысяч сотрудников городских клиник, Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители "скорой помощи".