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21.12.2020 10:32
Рубрика: Культура

В Ярославле состоялась премьера пьесы Горина "…Забыть Герострата!"

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В ярославском театре имени Федора Волкова с большим успехом состоялась премьера спектакля худрука театра Сергея Пускепалиса "…Забыть Герострата!" по одноименной трагикомедии Григория Горина.

Пришли в театр, а попали в турпоездку во времени. Именно на экскурсию в Эфес 356-го года до нашей эры повела зрителей гид в желтом беретике, очочках и с громкоговорителем типа "матюгальник" на боку. Несколько отстраненный и фантомный авторский персонаж Человек театра (или рассказчик) в постановке Пускепалиса предстал в виде страстно увлеченного историей экскурсовода (Александра Чилин-Гири) - понятного, близкого и даже почти родного в эти непростые времена.

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Храм богини Артемиды в Эфесе был длиной 115 метров, шириной - 46, а его многочисленные колонны поднимались на высоту шестиэтажного дома. Храм был так великолепен, что его называли одним из семи чудес света, - гиду есть, о чем рассказать ошеломленным экскурсантам. Но в одну из летних ночей 356 года до н.э. чудо-храм, простоявший всего сто лет, сжег простой базарный торговец по имени Герострат. Чтобы прославиться в веках.

По словам Григория Горина, написавшего пьесу в 1972 году, он помимо своей воли мысленно возвращался к зловещей фигуре маленького торговца из города Эфеса, вел с ним диалог, спорил, иногда пытался понять его, восхищался его ловкостью и изворотливостью, но в конце диалога не выдерживал и хватал в руки нож.

Фото: Станислав Левшин/Большой зал филармонии имени Д.Д. Шостаковича
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"Герострат добился того, чего хотел, - о нем помнят. Но в этой победе таится его поражение и его гибель. Забыть о нем - значит простить ему все. Помнить о нем - значит не смириться с ним, не простить ему ничего и никогда…", - объяснял свой интерес к сюжету автор пьесы.

Увы, сюжет остается актуальным и через две с лишним тысячи лет после уничтожения храма Артемиды, и через полсотни лет после написания пьесы. Причем градус этой актуальности со временем как будто только растет. Молодые люди, поджигающие жилой дом и делающие селфи на фоне пожара, всевозможные дикие выходки ради лайков в соцсетях - это ведь все о том же.

Квинтэссенция мировоззрения древнегреческого безбожника Герострата (Илья Коврижных), содержащаяся в его "мемуарах" на папирусе, - "делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь!" - после минимума его же ловких манипуляций становится мировоззрением толпы. (Как это знакомо!). На тиражировании и распространении "жареного" чтива очень современно делает деньги ростовщик Крисипп в исполнении Валерия Кириллова, одетого одновременно в гиматий и белый пиджак. Ростовщик похож на криминального авторитета и подпольного миллионера - не зря же этот комичный персонаж все время появляется на сцене из лючка, то есть из-под пола. А туповатый повелитель Эфеса сатрап Тиссаферн (Сергей Степин) по-тихому покупает запрещенный "самиздат", причем не только для себя, но и для коллег-сатрапов. "Интересно все-таки, что насочинял этот разбойник. Там есть любопытные мысли…", - оправдывает Тиссаферн свое читательское рвение. И в итоге передает Герострату кинжал - чтобы тот смог бежать из тюрьмы, убив тюремщика.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Режиссер Пускепалис максимально бережно отнесся к тексту пьесы, поэтому, к счастью, не Герострат убивает тюремщика, а наоборот. И когда бывший благородный архонт Клеон, пониженный до тюремных стражников (Алексей Кузьмин), не может вспомнить ни одного имени строителей возрождаемого храма (парадокс: разрушителя помнят, а строителей - нет!), зрители эти имена вспоминают сами - с помощью усилившего и "перевернувшего" финал спектакля видеоряда с портретами великих мыслителей, ученых, писателей и созидателей мира сего. Они - строители, их надо помнить.

"Спасибо режиссеру: спектакль мощный, яркий, внятный, современный, философский, эмоциональный!", - выразила свое отношение к постановке в соцсети одна из зрительниц. Судя по аплодисментам и крикам "браво", это мнение разделили многие.

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